بالفيديو.. مشاهد لتساقط الثلوج على مدينة طريف

في مشهد شتائي جميل حظي بخروج الأهالي للاستمتاع

تساقطت الثلوج، فجر اليوم، على مدينة طريف، في مشهدٍ شتائي جميل حظي بخروج الأهالي؛ للاستمتاع بالمنظر والتقاط الصور التذكارية.

وأظهر فيديو بثّته قناة "الإخبارية" السعودية، منظر الثلوج وهي تتساقط في مشهد بديع.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة، وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات (جبل اللوز - علقان) وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، يلي ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على تلك المناطق.