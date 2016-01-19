احتفل محمد بن إبراهيم حمدي من منسوبي الحرس الملكي بالمنطقة الشرقية، بزواجه في مدينة جازان، وسط حضور الأهل والأصدقاء وأقارب العروسين.
"حمدي" يحتفل بزواجه في جازان
احتفل محمد بن إبراهيم حمدي من منسوبي الحرس الملكي بالمنطقة الشرقية، بزواجه في مدينة جازان، وسط حضور الأهل والأصدقاء وأقارب العروسين.
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"حمدي" يحتفل بزواجه في جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-19
19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
03:38 PM
"حمدي" يحتفل بزواجه في جازان
احتفل محمد بن إبراهيم حمدي من منسوبي الحرس الملكي بالمنطقة الشرقية، بزواجه في مدينة جازان، وسط حضور الأهل والأصدقاء وأقارب العروسين.
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