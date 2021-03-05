النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طقس الجمعة": انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على هذه المناطق

غيوم وسحب ممطرة على المنطقة الشرقية.. وضباب بمرتفعات عسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية؛ يمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يصل إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سُحب مُمطرة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، تتحول نهار الغد إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف نهار الغد، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج نهار الغد.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طقس الجمعة": انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على هذه المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية؛ يمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يصل إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سُحب مُمطرة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، تتحول نهار الغد إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف نهار الغد، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج نهار الغد.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
01:10 PM

"طقس الجمعة": انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على هذه المناطق

غيوم وسحب ممطرة على المنطقة الشرقية.. وضباب بمرتفعات عسير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,168

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية؛ يمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يصل إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سُحب مُمطرة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، تتحول نهار الغد إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف نهار الغد، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج نهار الغد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,690
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,926
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,555
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,029

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة