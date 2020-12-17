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خادم الحرمين يؤكد على أهمية العمل الإسلامي المشترك  ووحدة الصف وبحث كافة قضايا الأمة

تلقى اتصالاً هاتفياً من مهاتير محمد اليوم

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وشهد الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

خادم الحرمين الشريفين رئيس وزراء ماليزيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يؤكد على أهمية العمل الإسلامي المشترك  ووحدة الصف وبحث كافة قضايا الأمة
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وشهد الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
05:12 PM

خادم الحرمين يؤكد على أهمية العمل الإسلامي المشترك  ووحدة الصف وبحث كافة قضايا الأمة

تلقى اتصالاً هاتفياً من مهاتير محمد اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وشهد الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

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