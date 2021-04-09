النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
خالفوا الإجراءات الاحترازية وتسببوا في تزاحم العملاء داخل محال تجارية

الرصد مستمر.. "التجارة" تضبط 13 مخالفًا ومخالفة من مشاهير سناب شات وجارٍ إحالتهم للداخلية .. القائمة ترتفع إلى 20

"الأمن العام" ينشر مقطعاً لشوارع وملاعب خالية من الحياة البشرية: ما زال القرار في يدك

في رسالة لجميع المواطنين والمقيمين للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي "كورونا"

لوح الأمن العام عبر مقطع نشره في تغريدة بحسابه في "تويتر" بالعواقب الوخيمة الناجمة عن منع التجول خلال العام الماضي، واستعرض في المقطع الذي حمل عنوان "مازال القرار في يدك"، صوراً للشوارع وهي خالية تماماً من المارة، والبحر وهو خال تماماً من مرتاديه، وكذلك الملاعب، وذلك في عدد من مناطق المملكة، وفي رسالة لجميع المواطنين والمقيمين للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصل العدد إلى 902 إصابة، وسجلت الرياض 402 إصابة، ومنطقة مكة المكرمة 163 إصابة، والمنطقة الشرقية 155 إصابة، ومنطقة عسير 36 إصابة، والمدينة المنورة 26 إصابة، ومنطقة حائل 21 إصابة، ومنطقة جازان 21 إصابة، ومنطقة تبوك 17 إصابة، ومنطقة نجران 12 إصابة، والحدود الشمالية 12 إصابة، ومنطقة الجوف 9 إصابات، وسجلت منطقة الباحة 7 إصابات. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمن العام" ينشر مقطعاً لشوارع وملاعب خالية من الحياة البشرية: ما زال القرار في يدك
سبق

لوح الأمن العام عبر مقطع نشره في تغريدة بحسابه في "تويتر" بالعواقب الوخيمة الناجمة عن منع التجول خلال العام الماضي، واستعرض في المقطع الذي حمل عنوان "مازال القرار في يدك"، صوراً للشوارع وهي خالية تماماً من المارة، والبحر وهو خال تماماً من مرتاديه، وكذلك الملاعب، وذلك في عدد من مناطق المملكة، وفي رسالة لجميع المواطنين والمقيمين للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصل العدد إلى 902 إصابة، وسجلت الرياض 402 إصابة، ومنطقة مكة المكرمة 163 إصابة، والمنطقة الشرقية 155 إصابة، ومنطقة عسير 36 إصابة، والمدينة المنورة 26 إصابة، ومنطقة حائل 21 إصابة، ومنطقة جازان 21 إصابة، ومنطقة تبوك 17 إصابة، ومنطقة نجران 12 إصابة، والحدود الشمالية 12 إصابة، ومنطقة الجوف 9 إصابات، وسجلت منطقة الباحة 7 إصابات. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
12:14 AM

"الأمن العام" ينشر مقطعاً لشوارع وملاعب خالية من الحياة البشرية: ما زال القرار في يدك

في رسالة لجميع المواطنين والمقيمين للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي "كورونا"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
11
5,955

لوح الأمن العام عبر مقطع نشره في تغريدة بحسابه في "تويتر" بالعواقب الوخيمة الناجمة عن منع التجول خلال العام الماضي، واستعرض في المقطع الذي حمل عنوان "مازال القرار في يدك"، صوراً للشوارع وهي خالية تماماً من المارة، والبحر وهو خال تماماً من مرتاديه، وكذلك الملاعب، وذلك في عدد من مناطق المملكة، وفي رسالة لجميع المواطنين والمقيمين للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصل العدد إلى 902 إصابة، وسجلت الرياض 402 إصابة، ومنطقة مكة المكرمة 163 إصابة، والمنطقة الشرقية 155 إصابة، ومنطقة عسير 36 إصابة، والمدينة المنورة 26 إصابة، ومنطقة حائل 21 إصابة، ومنطقة جازان 21 إصابة، ومنطقة تبوك 17 إصابة، ومنطقة نجران 12 إصابة، والحدود الشمالية 12 إصابة، ومنطقة الجوف 9 إصابات، وسجلت منطقة الباحة 7 إصابات. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,127
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,244

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة