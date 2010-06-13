بين استغاثة وطوربيد.. تفاصيل حادثة ناقلتيْ خليج عمان بالصور.. أسطول أمريكا يتحدث

أفراد طاقم "فرنت ألتير" جرى نقلهم إلى مكان آمن و"كوكوا كاريدجس" لا تواجه الغرق

قال الأسطول الخامس الأمريكي التابع للبحرية لـ"رويترز": إن قوات البحرية الأمريكية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها نداءيْ استغاثة يوم الخميس.

وقال جوشوا فراي من الأسطول الخامس: "نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان. تَلَقّت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءيْ استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحًا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحًا".

نقلت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن يوم الخميس، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيدًا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرنت لاين" النرويجية.

وأضافت الصحيفة النرويجية قائلة: تم نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرنت ألتير" الـ23 إلى مكان آمن.

كما قالت شركة تايوانية لتكرير النفط: إن الناقلة "فرنت" أصيبت بطوربيد على الأرجح.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني قد قال يوم الخميس، إنه على علم بحادث في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وقالت "رويترز": إن الناقلة "كوكوا كاريدجس" لا تزال في خليج عمان ولا تواجه الغرق.

قال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط: إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط، تَعرّضت لهجوم في وقت سابق يوم الخميس.

وقال وو آي- فانج رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لـ"رويترز": كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا، عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبًا بتوقيت تايوان (04:00 بتوقيت جرينتش). وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

وكانت "روسيا اليوم" قد نشرت مجموعة من الصور لناقلتيْ النفط.