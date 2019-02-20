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"خالد الفيصل" يصل الطائف لتدشين عدد من المشاريع التنموية

وسط ترحيب واسع من أهالي المنطقة

ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة، وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إلى محافظة الطائف لتدشين العديد من المشاريع التنموية.

ويرأس الأمير خالد الفيصل خلال الجولات التفقدية اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات، ويستعرض المشاريع التنموية فيها، كما يلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم.

فيما رحب أهالي الطائف بالأمير خالد الفيصل بمناسبة قدومه للمحافظة، والذين يستبشرون دائمًا بقدوم أمير المنطقة وجولاته المستمرة للمحافظات لمتابعة سير العمل وتفقد سير عمل المشاريع التنموية، معبرين في الوقت ذاته بكلمات ترحيبية: "أنورت بقدومك الدار يا غالي".

واعتاد الأمير خالد الفيصل منذ توليه إمارة مكة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المُنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.

ويحرص الأمير الفيصل خلال زيارته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

أمير مكة خالد الفيصل الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد الفيصل" يصل الطائف لتدشين عدد من المشاريع التنموية
سبق

ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة، وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إلى محافظة الطائف لتدشين العديد من المشاريع التنموية.

ويرأس الأمير خالد الفيصل خلال الجولات التفقدية اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات، ويستعرض المشاريع التنموية فيها، كما يلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم.

فيما رحب أهالي الطائف بالأمير خالد الفيصل بمناسبة قدومه للمحافظة، والذين يستبشرون دائمًا بقدوم أمير المنطقة وجولاته المستمرة للمحافظات لمتابعة سير العمل وتفقد سير عمل المشاريع التنموية، معبرين في الوقت ذاته بكلمات ترحيبية: "أنورت بقدومك الدار يا غالي".

واعتاد الأمير خالد الفيصل منذ توليه إمارة مكة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المُنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.

ويحرص الأمير الفيصل خلال زيارته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
06:33 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
07:11 PM

"خالد الفيصل" يصل الطائف لتدشين عدد من المشاريع التنموية

وسط ترحيب واسع من أهالي المنطقة

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متعب البقمي - الطائف
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ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة، وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إلى محافظة الطائف لتدشين العديد من المشاريع التنموية.

ويرأس الأمير خالد الفيصل خلال الجولات التفقدية اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات، ويستعرض المشاريع التنموية فيها، كما يلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم.

فيما رحب أهالي الطائف بالأمير خالد الفيصل بمناسبة قدومه للمحافظة، والذين يستبشرون دائمًا بقدوم أمير المنطقة وجولاته المستمرة للمحافظات لمتابعة سير العمل وتفقد سير عمل المشاريع التنموية، معبرين في الوقت ذاته بكلمات ترحيبية: "أنورت بقدومك الدار يا غالي".

واعتاد الأمير خالد الفيصل منذ توليه إمارة مكة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المُنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.

ويحرص الأمير الفيصل خلال زيارته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

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200 مليار دولار ..

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