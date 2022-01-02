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روسيا.. مقتل وإصابة 20 شخصًا في حادث سير جنوب شرق موسكو

حافلة ركاب كانت في طريقها لاستراخان واصطدمت بجسر للسكك الحديدية

لَقِيَ 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 14 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بمقاطعة ريازان، الواقعة جنوب شرق موسكو.

وبحسب مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية؛ فقد وقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو- استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.

وقالت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".

وأشارت في بيانها -وفق الألمانية- إلى أن الحافلة كانت تُقل 49 راكبًا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

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روسيا.. مقتل وإصابة 20 شخصًا في حادث سير جنوب شرق موسكو
سبق

لَقِيَ 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 14 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بمقاطعة ريازان، الواقعة جنوب شرق موسكو.

وبحسب مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية؛ فقد وقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو- استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.

وقالت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".

وأشارت في بيانها -وفق الألمانية- إلى أن الحافلة كانت تُقل 49 راكبًا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
11:53 AM

روسيا.. مقتل وإصابة 20 شخصًا في حادث سير جنوب شرق موسكو

حافلة ركاب كانت في طريقها لاستراخان واصطدمت بجسر للسكك الحديدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لَقِيَ 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 14 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بمقاطعة ريازان، الواقعة جنوب شرق موسكو.

وبحسب مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية؛ فقد وقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو- استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.

وقالت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".

وأشارت في بيانها -وفق الألمانية- إلى أن الحافلة كانت تُقل 49 راكبًا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

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