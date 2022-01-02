وأشارت في بيانها -وفق الألمانية- إلى أن الحافلة كانت تُقل 49 راكبًا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

وقالت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".

وبحسب مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية؛ فقد وقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو- استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.

لَقِيَ 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 14 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بمقاطعة ريازان، الواقعة جنوب شرق موسكو.

روسيا.. مقتل وإصابة 20 شخصًا في حادث سير جنوب شرق موسكو صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-02 لَقِيَ 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 14 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بمقاطعة ريازان، الواقعة جنوب شرق موسكو. وبحسب مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية؛ فقد وقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو- استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي. وقالت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان". وأشارت في بيانها -وفق الألمانية- إلى أن الحافلة كانت تُقل 49 راكبًا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 11:53 AM

روسيا.. مقتل وإصابة 20 شخصًا في حادث سير جنوب شرق موسكو حافلة ركاب كانت في طريقها لاستراخان واصطدمت بجسر للسكك الحديدية





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لَقِيَ 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 14 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بمقاطعة ريازان، الواقعة جنوب شرق موسكو.

وبحسب مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية؛ فقد وقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو- استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.

وقالت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".

وأشارت في بيانها -وفق الألمانية- إلى أن الحافلة كانت تُقل 49 راكبًا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.