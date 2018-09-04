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إخلاء 325 نزيلاً من فندق في جدة جراء اندلاع حريق

"المدني" تمكن من إخماد النيران.. والحادث بلا إصابات

أخلت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم، 325 نزيلاً من فندق مكوّن من ثمانية طوابق، جراء اندلاع حريق في غرفة بالدور الثاني، أدى إلى تصاعد الأدخنة بكثافة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: عمليات الإخلاء استدعت فرق الإنقاذ بعد تصاعد كميات كبيرة من الأدخنة داخل أروقة الفندق والممرات.

وأضاف: أنجزت مهمة الإخلاء سريعاً وتم تمشيط الفندق للتأكد من عدم وجود محتجزين نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الدور الثاني.

وأردف: الفندق الذي شهد الواقعة يقع في حي الثغر على طريق مكة المكرمة جنوب محافظة جدة، وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداده للغرف المجاورة.

وتابع: استدعى الدفاع المدني كافة الجهات المعنية لمتابعة التحقيقات الأولية في موقع الحادث الذي لم يسفر عن إصابات أو خسائر بالارواح.

من جانبه، قال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري: مندوب من الهيئة وقف على الحادثة، وأعيد النزلاء إلى غرفهم بعد انتهاء الدفاع المدني من عمليات الإطفاء.

وأضاف: الفندق مرخص والرخصة سارية المفعول والهيئة تنتظر معرفة الأسباب التي أدت إلى الحريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إخلاء 325 نزيلاً من فندق في جدة جراء اندلاع حريق
سبق

أخلت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم، 325 نزيلاً من فندق مكوّن من ثمانية طوابق، جراء اندلاع حريق في غرفة بالدور الثاني، أدى إلى تصاعد الأدخنة بكثافة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: عمليات الإخلاء استدعت فرق الإنقاذ بعد تصاعد كميات كبيرة من الأدخنة داخل أروقة الفندق والممرات.

وأضاف: أنجزت مهمة الإخلاء سريعاً وتم تمشيط الفندق للتأكد من عدم وجود محتجزين نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الدور الثاني.

وأردف: الفندق الذي شهد الواقعة يقع في حي الثغر على طريق مكة المكرمة جنوب محافظة جدة، وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداده للغرف المجاورة.

وتابع: استدعى الدفاع المدني كافة الجهات المعنية لمتابعة التحقيقات الأولية في موقع الحادث الذي لم يسفر عن إصابات أو خسائر بالارواح.

من جانبه، قال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري: مندوب من الهيئة وقف على الحادثة، وأعيد النزلاء إلى غرفهم بعد انتهاء الدفاع المدني من عمليات الإطفاء.

وأضاف: الفندق مرخص والرخصة سارية المفعول والهيئة تنتظر معرفة الأسباب التي أدت إلى الحريق.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
05:55 PM

إخلاء 325 نزيلاً من فندق في جدة جراء اندلاع حريق

"المدني" تمكن من إخماد النيران.. والحادث بلا إصابات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
14,169

أخلت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم، 325 نزيلاً من فندق مكوّن من ثمانية طوابق، جراء اندلاع حريق في غرفة بالدور الثاني، أدى إلى تصاعد الأدخنة بكثافة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: عمليات الإخلاء استدعت فرق الإنقاذ بعد تصاعد كميات كبيرة من الأدخنة داخل أروقة الفندق والممرات.

وأضاف: أنجزت مهمة الإخلاء سريعاً وتم تمشيط الفندق للتأكد من عدم وجود محتجزين نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الدور الثاني.

وأردف: الفندق الذي شهد الواقعة يقع في حي الثغر على طريق مكة المكرمة جنوب محافظة جدة، وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداده للغرف المجاورة.

وتابع: استدعى الدفاع المدني كافة الجهات المعنية لمتابعة التحقيقات الأولية في موقع الحادث الذي لم يسفر عن إصابات أو خسائر بالارواح.

من جانبه، قال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري: مندوب من الهيئة وقف على الحادثة، وأعيد النزلاء إلى غرفهم بعد انتهاء الدفاع المدني من عمليات الإطفاء.

وأضاف: الفندق مرخص والرخصة سارية المفعول والهيئة تنتظر معرفة الأسباب التي أدت إلى الحريق.

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