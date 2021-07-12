النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
استجابة لطلب أبداه الرئيس التونسي في مكالمة مع ولي العهد

خادم الحرمين يُوجِّه بدعم تونس باللقاحات والأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل عاجل لمكافحة "كورونا"

بعد المظاهرات الحاشدة ضده .. الرئيس الكوبي يتهم أمريكا بإثارة الاضطرابات في بلاده

"كانيل" دعا أنصاره إلى النزول للشوارع لمواجهة المحتجين

اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم (الاثنين)، أمريكا بـ"اتباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية في بلاده، وتغيير النظام فيها"، وذلك غداة مظاهرات تاريخية ضد الحكومة الكوبية.

وذكر "كانيل" في كلمة بثت تلفزيونيًا وإذاعيًا، أن حكومته تحاول التصدي للصعوبات والانتصار عليها في مواجهة العقوبات الأمريكية التي جرى تشديدها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقًا لـ"فرانس 24".

ودعا أنصاره إلى الخروج للشوارع لمواجهة المتظاهرين.

وتظاهر آلاف الكوبيين الغاضبين من الأزمة الاقتصاديّة، في كل أنحاء البلاد، أمس، هاتفين: "حرية" و"تسقط الديكتاتوريّة".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد المظاهرات الحاشدة ضده .. الرئيس الكوبي يتهم أمريكا بإثارة الاضطرابات في بلاده
سبق

اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم (الاثنين)، أمريكا بـ"اتباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية في بلاده، وتغيير النظام فيها"، وذلك غداة مظاهرات تاريخية ضد الحكومة الكوبية.

وذكر "كانيل" في كلمة بثت تلفزيونيًا وإذاعيًا، أن حكومته تحاول التصدي للصعوبات والانتصار عليها في مواجهة العقوبات الأمريكية التي جرى تشديدها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقًا لـ"فرانس 24".

ودعا أنصاره إلى الخروج للشوارع لمواجهة المتظاهرين.

وتظاهر آلاف الكوبيين الغاضبين من الأزمة الاقتصاديّة، في كل أنحاء البلاد، أمس، هاتفين: "حرية" و"تسقط الديكتاتوريّة".

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:45 PM

بعد المظاهرات الحاشدة ضده .. الرئيس الكوبي يتهم أمريكا بإثارة الاضطرابات في بلاده

"كانيل" دعا أنصاره إلى النزول للشوارع لمواجهة المحتجين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,887

اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم (الاثنين)، أمريكا بـ"اتباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية في بلاده، وتغيير النظام فيها"، وذلك غداة مظاهرات تاريخية ضد الحكومة الكوبية.

وذكر "كانيل" في كلمة بثت تلفزيونيًا وإذاعيًا، أن حكومته تحاول التصدي للصعوبات والانتصار عليها في مواجهة العقوبات الأمريكية التي جرى تشديدها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقًا لـ"فرانس 24".

ودعا أنصاره إلى الخروج للشوارع لمواجهة المتظاهرين.

وتظاهر آلاف الكوبيين الغاضبين من الأزمة الاقتصاديّة، في كل أنحاء البلاد، أمس، هاتفين: "حرية" و"تسقط الديكتاتوريّة".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,035
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,790

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة