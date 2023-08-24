النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحازمي" مفقود بمكة منذ 25 يوماً.. وأسرته تناشد البحث عنه

عثر على مركبته بحالة جيدة وأغراضه الشخصية دون فقد

تكثف أسرة ريان الحازمي البحث عن ابنها المفقود في 27 من شهر ذي القعدة وحتى هذه اللحظات.

وبحسب ما قال والد ريان فإن ابنه يبلغ قرابة 31 عاماً خرج من المنزل مدعياً ذهابه إلى أحد مستشفيات مكة، وانقطعت أخباره عنهم، وإنه تقدم ببلاغ إلى شرطة جرول والتي باشرت البلاغ وعثر على مركبته بحالة جيدة على طريق مكة جدة وأغراضه الشخصية بداخلها دون أن يفقد منها أي شيء.

وأضاف أنه لم يترك مستشفى أو قسم شرطة أو ثلاجة أموات إلا وبحثنا عنه في مكة وجدة دون أن نلقى أي معلومات عنه، مناشداً من يملك أي معلومات عن ابنه أن يتقدم لأقرب جهة أمنية أو يتواصل معه على الرقم 0532101252 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحازمي" مفقود بمكة منذ 25 يوماً.. وأسرته تناشد البحث عنه
سبق

تكثف أسرة ريان الحازمي البحث عن ابنها المفقود في 27 من شهر ذي القعدة وحتى هذه اللحظات.

وبحسب ما قال والد ريان فإن ابنه يبلغ قرابة 31 عاماً خرج من المنزل مدعياً ذهابه إلى أحد مستشفيات مكة، وانقطعت أخباره عنهم، وإنه تقدم ببلاغ إلى شرطة جرول والتي باشرت البلاغ وعثر على مركبته بحالة جيدة على طريق مكة جدة وأغراضه الشخصية بداخلها دون أن يفقد منها أي شيء.

وأضاف أنه لم يترك مستشفى أو قسم شرطة أو ثلاجة أموات إلا وبحثنا عنه في مكة وجدة دون أن نلقى أي معلومات عنه، مناشداً من يملك أي معلومات عن ابنه أن يتقدم لأقرب جهة أمنية أو يتواصل معه على الرقم 0532101252 .

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
12:54 AM

"الحازمي" مفقود بمكة منذ 25 يوماً.. وأسرته تناشد البحث عنه

عثر على مركبته بحالة جيدة وأغراضه الشخصية دون فقد

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
2,984

تكثف أسرة ريان الحازمي البحث عن ابنها المفقود في 27 من شهر ذي القعدة وحتى هذه اللحظات.

وبحسب ما قال والد ريان فإن ابنه يبلغ قرابة 31 عاماً خرج من المنزل مدعياً ذهابه إلى أحد مستشفيات مكة، وانقطعت أخباره عنهم، وإنه تقدم ببلاغ إلى شرطة جرول والتي باشرت البلاغ وعثر على مركبته بحالة جيدة على طريق مكة جدة وأغراضه الشخصية بداخلها دون أن يفقد منها أي شيء.

وأضاف أنه لم يترك مستشفى أو قسم شرطة أو ثلاجة أموات إلا وبحثنا عنه في مكة وجدة دون أن نلقى أي معلومات عنه، مناشداً من يملك أي معلومات عن ابنه أن يتقدم لأقرب جهة أمنية أو يتواصل معه على الرقم 0532101252 .

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,301
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,040
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,011
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,219

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة