4 آلاف مستفيد من برامج "مركز الإرشاد" بلجنة تنمية الأفلاج

خلال 3 أشهر

قدم مركز الإرشاد الأسري التابع للجنة تنمية الأفلاج، العديد من البرامج المتنوعة استفاد منها أكثر من أربعة آلاف مستفيد.

وقال رئيس مركز الإرشاد الأسري خالد بن عبد الرحمن المحيميد، لـ"سبق": إن بالمركز نخبة من المختصين يقدمون العديد من الاستشارات المجانية للأهالي داخل وخارج المحافظة.

وأضاف: قدم المركز خلال ثلاثة أشهر، العديد من البرامج المتنوعة، استفاد منها أكثر من أربعة آلاف شخص، وشملت الاستشارات الهاتفية والإلكترونية والمقابلات الفردية والدورات التدريبية والملتقيات الإرشادية وورش العمل، وإقامة المعارض والزيارات.

وتابع: "مركز الإرشاد الأسري ساهم في حل مشكلات أسرية بكل سرية، وعالج بعض الانحرافات السلوكية والإهمال والتخلي عن المسؤولية والعنف الأسري والخلافات الزوجية، وغيرها".

ودعا الجميع إلى الاستفادة من خدمات المركز، مشيراً إلى أنه يتعامل مع المشكلة ولا يتعامل مع الشخص، بكل سرية وأمانة ونزاهة، مطمئنًا بأنه لا يظهر رقم المتصل، ويُحال للمستشار للتعامل مع مشكلته وإعطائه الحلَّ بكل سرية وأمانة.