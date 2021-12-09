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ولي العهد وأمير قطر يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية والأمن والاستقرار بالمنطقة

ناقشا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية في اجتماع حضره الشيوخ والوزراء

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع الذي عُقد بالديوان الأميري مساء الأربعاء مناقشة سُبل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع نقل الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى أخيه أمير قطر، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

ونقل الأمير تميم بن حمد آل ثاني تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرفاهية والتقدم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي أصحاب السمو الملكي والمعالي الأمراء والوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد، ومن الجانب القطري سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء.

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ولي العهد وأمير قطر يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية والأمن والاستقرار بالمنطقة
سبق

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع الذي عُقد بالديوان الأميري مساء الأربعاء مناقشة سُبل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع نقل الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى أخيه أمير قطر، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

ونقل الأمير تميم بن حمد آل ثاني تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرفاهية والتقدم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي أصحاب السمو الملكي والمعالي الأمراء والوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد، ومن الجانب القطري سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
01:25 AM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
04:37 AM

ولي العهد وأمير قطر يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية والأمن والاستقرار بالمنطقة

ناقشا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية في اجتماع حضره الشيوخ والوزراء

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عبدالله العنزي - الرياض
0
1,246

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع الذي عُقد بالديوان الأميري مساء الأربعاء مناقشة سُبل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع نقل الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى أخيه أمير قطر، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

ونقل الأمير تميم بن حمد آل ثاني تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرفاهية والتقدم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي أصحاب السمو الملكي والمعالي الأمراء والوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد، ومن الجانب القطري سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء.

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