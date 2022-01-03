بالفيديو.. أول مركز فني لصيانة السيارات في جدة يدار بأيدٍ نسائية سعودية

بعد تأهيلهن بدورات تدريبية متخصصة

اقتحمت أربع فتيات سعوديات عالم صيانة السيارات في جدة من خلال عملهن في أول مركز فني يُدار بأيدٍ نسائية سعودية بعد تأهيلهن بدورات تدريبية متخصصة.

وأوضح مدير المركز إبراهيم الزبيدي أن التجربة كانت ناجحة بعد تدريب الفتيات، حيث كانت النتائج أفضل مما هو متوقع، معربًا عن أمله في افتتاح المزيد من المراكز بعد نجاح هذه التجربة.

وأضافت "الياسمين بدوي" فني سيارات، أن الكل من الجنسين رجالاً ونساءً كانوا مرحبين بفكرة عملهن بالمركز، مما يعكس التطور الذي تعيشه البلاد وتمكين المرأة وقدرتها على إثبات نجاحها في كل المجالات.

وأشارت "ملك"، فني سيارات بدورها، إلى أنهن يتعاملن مع الجميع حيث يجدن منهم الدعم والتقبل النفسي، مشيرة إلى أن النساء يجدن راحة وأريحية أكبر في التعامل مع هذا المركز النسائي.

وتابعت "أنغام جداوي" فني سيارات، أنها لم تجد أي صعوبة في الدخول لهذا المجال الذي يتطلب رغبة وشغفًا من الإنسان للنجاح فيه.

ويعد وجود الشابات السعوديات في أول مركز فني تم تجهيزه بأحدث التقنيات والتخصصات سيفتح المجال لتمكين المرأة في عالم السيارات.



