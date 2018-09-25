سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 120,763 إصابة جديدة و 1,803 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 42,635,447، فيما بلغ عدد الوفيات 682,646.
الولايات المتحدة تسجّل 120,763 إصابة جديدة بفيروس كورونا
1,803حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 120,763 إصابة جديدة و 1,803 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 42,635,447، فيما بلغ عدد الوفيات 682,646.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 120,763 إصابة جديدة و 1,803 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجّل 120,763 إصابة جديدة بفيروس كورونا
1,803حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 120,763 إصابة جديدة و 1,803 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 42,635,447، فيما بلغ عدد الوفيات 682,646.