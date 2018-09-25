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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎120,763‎‏ إصابة جديدة بفيروس كورونا

‎‏‎ 1,803‎‏‎‏حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية‏‎ 120,763 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 1,803 ‎‏‎‏حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎42,635,447‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎682,646‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎120,763‎‏ إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية‏‎ 120,763 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 1,803 ‎‏‎‏حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎42,635,447‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎682,646‎‏.‏

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
10:22 PM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎120,763‎‏ إصابة جديدة بفيروس كورونا

‎‏‎ 1,803‎‏‎‏حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية‏‎ 120,763 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 1,803 ‎‏‎‏حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎42,635,447‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎682,646‎‏.‏

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