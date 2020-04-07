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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752‏

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752‏ حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.

وجاء توزيع الحالات الـ147 الجديدة كالتالي:

الرياض: 56
مكة المكرمة : 21
جدة: 27
المدينة المنورة : 24
القطيف: 8
الدمام: 4
الخبر: 2
خميس مشيط: 3
رأس تنورة: 1
البدائع: 1

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752‏
سبق

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752‏ حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.

وجاء توزيع الحالات الـ147 الجديدة كالتالي:

الرياض: 56
مكة المكرمة : 21
جدة: 27
المدينة المنورة : 24
القطيف: 8
الدمام: 4
الخبر: 2
خميس مشيط: 3
رأس تنورة: 1
البدائع: 1

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:58 AM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:45 AM

"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752‏

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
20
31,807

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752‏ حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.

وجاء توزيع الحالات الـ147 الجديدة كالتالي:

الرياض: 56
مكة المكرمة : 21
جدة: 27
المدينة المنورة : 24
القطيف: 8
الدمام: 4
الخبر: 2
خميس مشيط: 3
رأس تنورة: 1
البدائع: 1

اعلان

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