"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752‏

"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752
أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.
وجاء توزيع الحالات الـ147 الجديدة كالتالي:
الرياض: 56 مكة المكرمة : 21 جدة: 27 المدينة المنورة : 24 القطيف: 8 الدمام: 4 الخبر: 2 خميس مشيط: 3 رأس تنورة: 1 البدائع: 1
"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752
عبدالله البرقاويسبق2020-04-07
أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.
وجاء توزيع الحالات الـ147 الجديدة كالتالي:
الرياض: 56 مكة المكرمة : 21 جدة: 27 المدينة المنورة : 24 القطيف: 8 الدمام: 4 الخبر: 2 خميس مشيط: 3 رأس تنورة: 1 البدائع: 1
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:58 AM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:45 AM
"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752
أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.
وجاء توزيع الحالات الـ147 الجديدة كالتالي:
الرياض: 56 مكة المكرمة : 21 جدة: 27 المدينة المنورة : 24 القطيف: 8 الدمام: 4 الخبر: 2 خميس مشيط: 3 رأس تنورة: 1 البدائع: 1