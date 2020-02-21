بلجيكا.. سفارة المملكة تحذّر السعوديين من عاصفة أوروبية: "الحمراء" متوقعة

أهابت بهم اتباع التعليمات والالتزام بالاحترازات وتقليل التحركات قدر الإمكان

دعت السفارة السعودية في بلجيكا، المواطنين السعوديين، إلى توخي الحذر من العاصفة التي تمر حالياً، والتي من المتوقع أن تضرب عدداً من الدول الأوروبية.

وأوضحت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه متوقع أن تصل العاصفة إلى ذروتها هذا المساء مع إمكانية رفع درجة الحذر من الصفراء إلى الحمراء في منطقة والونيا والعاصمة بروكسل.

وأهابت السفارة بالمواطنين اتباع التعليمات التي أعلنتها السلطات البلجيكية بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل وتقليل التحركات قدر الإمكان.