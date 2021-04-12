لجان الترائي تبدأ عمليات تحري رؤية هلال رمضان.. والمحكمة العليا تعقد جلستها

تبدأ لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة، بعد قليل، عمليات الترائي والتحري لرؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم لليوم الثاني على التوالي بعد تعذر الرؤية مساء أمس، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.

وتشكلت في ضوء دعوة المحكمة العليا لجان للترائي ينضم إليها المتراؤون المعروفون في بعض المناطق، وتخرج اللجان للأماكن المرتفعة قبيل غروب الشمس لمحاولة رؤية هلال رمضان.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن موعد دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام.