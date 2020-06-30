النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصناعي الثانوي" بمكة يعلن شروط القبول لبرامجه بمكافأة شهرية 800 ريال

يمكن للمتدرب الحصول على دعم يصل إلى 3 ملايين ريال لمشروعه الخاص

يعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة فتح باب القبول لبرامج المعهد بدءًا من ١٤٤٢/ ١١/ ٢٤ حتى تاريخ ١٤٤٢/ ١٢/ ٤، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي التفاصيل، أوضح مدير المعهد ياسين بن سامي عيسى أن القبول سيكون على مسارين: المسار الأول برامج الدبلوم الثانوي، ومدتها ٣ سنوات. والتخصصات المتاحة في هذا المسار: (الحاسب الآلي وتطبيقاته - الكهرباء الإنشائية - ميكانيكا السيارات - ميكانيكا التبريد).

والمسار الثاني مدته فصل تدريبي واحد. والتخصصات المتاحة في هذا المسار هي: (إدخال البيانات ومعالجة النصوص - أساسيات تشخيص أعطال السيارات - أساسيات التبريد والوحدات المجزأة - تركيبات الصفائح).

وبيَّن وكيل المعهد لشؤون المتدربين، المهندس هاشم الشيخ، مزايا الالتحاق بالمعهد، وأهمها أنه يُصرف للمتدرب المنتظم في التدريب مكافأة شهرية مقدارها (800) ريال، ويُمنح الأولوية لخريجي معاهد الدبلوم للقبول في الكليات التقنية بالسعودية، مع إمكانية الحصول على دعم مالي يصل إلى 3000000 ريال عند فتح الخريج مشروعه الخاص.

وأكد وكيل شؤون المتدربين شروط القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة، وأن لا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدَّم عليها، وأن يكون لائقًا طبيًّا للتخصص المتقدم له، وأن يكون غير موظف، ومتفرغًا للتدريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصناعي الثانوي" بمكة يعلن شروط القبول لبرامجه بمكافأة شهرية 800 ريال
سبق

يعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة فتح باب القبول لبرامج المعهد بدءًا من ١٤٤٢/ ١١/ ٢٤ حتى تاريخ ١٤٤٢/ ١٢/ ٤، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي التفاصيل، أوضح مدير المعهد ياسين بن سامي عيسى أن القبول سيكون على مسارين: المسار الأول برامج الدبلوم الثانوي، ومدتها ٣ سنوات. والتخصصات المتاحة في هذا المسار: (الحاسب الآلي وتطبيقاته - الكهرباء الإنشائية - ميكانيكا السيارات - ميكانيكا التبريد).

والمسار الثاني مدته فصل تدريبي واحد. والتخصصات المتاحة في هذا المسار هي: (إدخال البيانات ومعالجة النصوص - أساسيات تشخيص أعطال السيارات - أساسيات التبريد والوحدات المجزأة - تركيبات الصفائح).

وبيَّن وكيل المعهد لشؤون المتدربين، المهندس هاشم الشيخ، مزايا الالتحاق بالمعهد، وأهمها أنه يُصرف للمتدرب المنتظم في التدريب مكافأة شهرية مقدارها (800) ريال، ويُمنح الأولوية لخريجي معاهد الدبلوم للقبول في الكليات التقنية بالسعودية، مع إمكانية الحصول على دعم مالي يصل إلى 3000000 ريال عند فتح الخريج مشروعه الخاص.

وأكد وكيل شؤون المتدربين شروط القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة، وأن لا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدَّم عليها، وأن يكون لائقًا طبيًّا للتخصص المتقدم له، وأن يكون غير موظف، ومتفرغًا للتدريب.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
09:07 PM

"الصناعي الثانوي" بمكة يعلن شروط القبول لبرامجه بمكافأة شهرية 800 ريال

يمكن للمتدرب الحصول على دعم يصل إلى 3 ملايين ريال لمشروعه الخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
263

يعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة فتح باب القبول لبرامج المعهد بدءًا من ١٤٤٢/ ١١/ ٢٤ حتى تاريخ ١٤٤٢/ ١٢/ ٤، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي التفاصيل، أوضح مدير المعهد ياسين بن سامي عيسى أن القبول سيكون على مسارين: المسار الأول برامج الدبلوم الثانوي، ومدتها ٣ سنوات. والتخصصات المتاحة في هذا المسار: (الحاسب الآلي وتطبيقاته - الكهرباء الإنشائية - ميكانيكا السيارات - ميكانيكا التبريد).

والمسار الثاني مدته فصل تدريبي واحد. والتخصصات المتاحة في هذا المسار هي: (إدخال البيانات ومعالجة النصوص - أساسيات تشخيص أعطال السيارات - أساسيات التبريد والوحدات المجزأة - تركيبات الصفائح).

وبيَّن وكيل المعهد لشؤون المتدربين، المهندس هاشم الشيخ، مزايا الالتحاق بالمعهد، وأهمها أنه يُصرف للمتدرب المنتظم في التدريب مكافأة شهرية مقدارها (800) ريال، ويُمنح الأولوية لخريجي معاهد الدبلوم للقبول في الكليات التقنية بالسعودية، مع إمكانية الحصول على دعم مالي يصل إلى 3000000 ريال عند فتح الخريج مشروعه الخاص.

وأكد وكيل شؤون المتدربين شروط القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة، وأن لا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدَّم عليها، وأن يكون لائقًا طبيًّا للتخصص المتقدم له، وأن يكون غير موظف، ومتفرغًا للتدريب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,885
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,290
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,543
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,097

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة