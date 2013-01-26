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بالفيديو.. "بائعة العطور": المرأة السعودية تجد الدعم والعناية من القيادة الرشيدة

"نوير" أم لـ "7 أيتام": 15 عامًا وأنا أعمل من أجل تربية الأولاد

سطرت "نوير المشيطي العنزي"، والدة السبعة أيتام، قصة كفاح بدأتها قبل أكثر من 15 عامًا حينما توفي زوجها وخلف لها سبعة أولاد تحملت مسؤوليتهم من ناحية التعليم والمعيشة وغيرها، حيث إنها بدأت العمل وتنقلت من محل صغير إلى محال كبيرة، ووجدت كل الدعم والتحفيز من المواطنين الذين يشترون منها وحققت مبيعات عالية.

وفي حديثها لـ"سبق"، قدمت "نوير العنزي" شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله- على ما تجد المرأة السعودية من دعم وعناية وتأييد في كل شؤونها.

وقالت "نوير المشيطي" إنها على الرغم من فقدها لزوجها إلا أنها تعيش حياة كريمة وبكل حرية تامة، وتمارس حقوقها الطبيعية، وثمنت الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد أمير الشباب الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتمكين المرأة السعودية، وجعلها تحظى برعاية واهتمام من كل الأصعدة.

وأشادت "نوير" خلال حديثها لـ"سبق"، بقرار قيادة المرأة للسيارة وقرار تمكين المرأة من العمل بكل حرية واقتدار، معبرة عن أملها وأمنيتها بأن تمتلك سيارة خاصة بها بدل أن تستقل سيارة الأجرة لتخفف من معاناة نقلها وتوفر المال الذي تصرفه في الأجرة للإنفاق على عيالها.

وفي ختام حديثها أرسلت "نوير" عبر "سبق" برسالة لكل النساء، خصوصًا أمهات الأيتام بالاعتماد على النفس، والبحث عن مصادر رزق، مشيرة إلى أن المجالات كافة مفتوحة للجميع، سائلة التوفيق والسداد للجميع، وشكرت صحيفة "سبق" على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن والمواطنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "بائعة العطور": المرأة السعودية تجد الدعم والعناية من القيادة الرشيدة
سبق

سطرت "نوير المشيطي العنزي"، والدة السبعة أيتام، قصة كفاح بدأتها قبل أكثر من 15 عامًا حينما توفي زوجها وخلف لها سبعة أولاد تحملت مسؤوليتهم من ناحية التعليم والمعيشة وغيرها، حيث إنها بدأت العمل وتنقلت من محل صغير إلى محال كبيرة، ووجدت كل الدعم والتحفيز من المواطنين الذين يشترون منها وحققت مبيعات عالية.

وفي حديثها لـ"سبق"، قدمت "نوير العنزي" شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله- على ما تجد المرأة السعودية من دعم وعناية وتأييد في كل شؤونها.

وقالت "نوير المشيطي" إنها على الرغم من فقدها لزوجها إلا أنها تعيش حياة كريمة وبكل حرية تامة، وتمارس حقوقها الطبيعية، وثمنت الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد أمير الشباب الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتمكين المرأة السعودية، وجعلها تحظى برعاية واهتمام من كل الأصعدة.

وأشادت "نوير" خلال حديثها لـ"سبق"، بقرار قيادة المرأة للسيارة وقرار تمكين المرأة من العمل بكل حرية واقتدار، معبرة عن أملها وأمنيتها بأن تمتلك سيارة خاصة بها بدل أن تستقل سيارة الأجرة لتخفف من معاناة نقلها وتوفر المال الذي تصرفه في الأجرة للإنفاق على عيالها.

وفي ختام حديثها أرسلت "نوير" عبر "سبق" برسالة لكل النساء، خصوصًا أمهات الأيتام بالاعتماد على النفس، والبحث عن مصادر رزق، مشيرة إلى أن المجالات كافة مفتوحة للجميع، سائلة التوفيق والسداد للجميع، وشكرت صحيفة "سبق" على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن والمواطنة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:42 PM

بالفيديو.. "بائعة العطور": المرأة السعودية تجد الدعم والعناية من القيادة الرشيدة

"نوير" أم لـ "7 أيتام": 15 عامًا وأنا أعمل من أجل تربية الأولاد

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عبدالله العنزي - الرياض
9
1,930

سطرت "نوير المشيطي العنزي"، والدة السبعة أيتام، قصة كفاح بدأتها قبل أكثر من 15 عامًا حينما توفي زوجها وخلف لها سبعة أولاد تحملت مسؤوليتهم من ناحية التعليم والمعيشة وغيرها، حيث إنها بدأت العمل وتنقلت من محل صغير إلى محال كبيرة، ووجدت كل الدعم والتحفيز من المواطنين الذين يشترون منها وحققت مبيعات عالية.

وفي حديثها لـ"سبق"، قدمت "نوير العنزي" شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله- على ما تجد المرأة السعودية من دعم وعناية وتأييد في كل شؤونها.

وقالت "نوير المشيطي" إنها على الرغم من فقدها لزوجها إلا أنها تعيش حياة كريمة وبكل حرية تامة، وتمارس حقوقها الطبيعية، وثمنت الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد أمير الشباب الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتمكين المرأة السعودية، وجعلها تحظى برعاية واهتمام من كل الأصعدة.

وأشادت "نوير" خلال حديثها لـ"سبق"، بقرار قيادة المرأة للسيارة وقرار تمكين المرأة من العمل بكل حرية واقتدار، معبرة عن أملها وأمنيتها بأن تمتلك سيارة خاصة بها بدل أن تستقل سيارة الأجرة لتخفف من معاناة نقلها وتوفر المال الذي تصرفه في الأجرة للإنفاق على عيالها.

وفي ختام حديثها أرسلت "نوير" عبر "سبق" برسالة لكل النساء، خصوصًا أمهات الأيتام بالاعتماد على النفس، والبحث عن مصادر رزق، مشيرة إلى أن المجالات كافة مفتوحة للجميع، سائلة التوفيق والسداد للجميع، وشكرت صحيفة "سبق" على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن والمواطنة.

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