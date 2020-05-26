النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الطيران المدني : استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداء من الأحد 31 مايو .. سيكون على مراحل

عبر 11 مطاراً

أعلنت ‏هيئة ⁧‫الطيران المدني‬⁩ استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من الأحد 31 مايو 2020م وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

واكملت الهيئة استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي؛ لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطاراتالسعودية مع اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة.

وقالت سيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين.

وستعمل الهيئة بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة الطيران المدني : استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداء من الأحد 31 مايو .. سيكون على مراحل
سبق

أعلنت ‏هيئة ⁧‫الطيران المدني‬⁩ استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من الأحد 31 مايو 2020م وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

واكملت الهيئة استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي؛ لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطاراتالسعودية مع اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة.

وقالت سيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين.

وستعمل الهيئة بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
10:59 PM

هيئة الطيران المدني : استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداء من الأحد 31 مايو .. سيكون على مراحل

عبر 11 مطاراً

A A A
خالد الشاماني - الرياض
3
16,319

أعلنت ‏هيئة ⁧‫الطيران المدني‬⁩ استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من الأحد 31 مايو 2020م وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

واكملت الهيئة استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي؛ لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطاراتالسعودية مع اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة.

وقالت سيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين.

وستعمل الهيئة بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,541
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,811
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,843
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,620

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة