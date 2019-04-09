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"نورة آل سرور" تحصل على ذهبية "أرخميدس" بموسكو

عن مشروعها الابتكاري Aosb

حصلت المعلمة نورة آل سرور، عضو المجلس الاستشاري للمعلمين بوزارة التعليم، وإحدى منسوبات تعليم منطقة نجران، على الميدالية الذهبية في معرض أرخميدس ‎#Archimedes 2019 بموسكو بالإضافة إلى عدد من الجوائز شرق آسيوية وماسودينيا غرب أوروبا مقابل مشروعها الابتكاري "Aosb"

وكانت المعلمة "نورة" قد حازت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، أحدثها جائزة وزارة التعليم للتميز المركز الثاني على مستوى المملكة، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وجائزة أوروبا للتصميم التعليمي الإبداعي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"نورة آل سرور" تحصل على ذهبية "أرخميدس" بموسكو
سبق

حصلت المعلمة نورة آل سرور، عضو المجلس الاستشاري للمعلمين بوزارة التعليم، وإحدى منسوبات تعليم منطقة نجران، على الميدالية الذهبية في معرض أرخميدس ‎#Archimedes 2019 بموسكو بالإضافة إلى عدد من الجوائز شرق آسيوية وماسودينيا غرب أوروبا مقابل مشروعها الابتكاري "Aosb"

وكانت المعلمة "نورة" قد حازت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، أحدثها جائزة وزارة التعليم للتميز المركز الثاني على مستوى المملكة، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وجائزة أوروبا للتصميم التعليمي الإبداعي.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
04:07 PM

"نورة آل سرور" تحصل على ذهبية "أرخميدس" بموسكو

عن مشروعها الابتكاري Aosb

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت المعلمة نورة آل سرور، عضو المجلس الاستشاري للمعلمين بوزارة التعليم، وإحدى منسوبات تعليم منطقة نجران، على الميدالية الذهبية في معرض أرخميدس ‎#Archimedes 2019 بموسكو بالإضافة إلى عدد من الجوائز شرق آسيوية وماسودينيا غرب أوروبا مقابل مشروعها الابتكاري "Aosb"

وكانت المعلمة "نورة" قد حازت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، أحدثها جائزة وزارة التعليم للتميز المركز الثاني على مستوى المملكة، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وجائزة أوروبا للتصميم التعليمي الإبداعي.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,420
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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