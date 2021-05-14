صحة بيشة.. رفع الطاقة الاستيعابية في مواجهة كورونا للعمل في العناية الحرجة

عبر برنامج تأهيلي يستهدف الأطباء البشريين من جميع مستشفيات المحافظة

نظمت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة بيشة، بالتعاون مع إدارة المستشفيات؛ البرنامج التأهيلي ‏COVID-19 Critical Care Crash Course، لرفع طاقة العناية الحرجة الاستيعابية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويستهدف البرنامج الأطباء البشريين من جميع مستشفيات صحة بيشة بمستشفى الولادة والأطفال، من خلال تأهيل الممارسين الصحيين؛ كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا.

ويأتي ذلك حرصًا من الوزارة لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية بمناطق ومحافظات المملكة للتعامل مع الحالات الطارئة، والحاجة للممارس الصحي الذي يمثّل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية.

ويهدف البرنامج إلى رفع الطاقة الاستيعابية في مواجهة فيروس كورونا، بالاستفادة القصوى من القوى الطبية العاملة خارج العناية الحرجة، بتأهيلهم للعمل في العناية الحرجة عند الحاجة، وإعداد صف ثاني وثالث للوصول لخدمات شاملة ومتكاملة.

كما يهدف إلى سد الاحتياج العالي والعاجل للتخصصات؛ مثل: الطب البشري، والتمريض، والعلاج التنفسي، بعد استكمال الدورات التأهيلية المنفذة بالتعاون بين الوزارة والأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي تهدف إلى تأهيل الممارسين الصحيين للوقاية ومكافحة العدوى الذي ينفذ على جزأين؛ جزء منه نظري من خلال التدريب عن بعد، مع إتاحة المجال لإكمال الممارسين الصحيين من الطلبة المتدربين العمل بعد اجتياز هذا الجزء.

كما جرى تدريبهم عمليًّا على تطبيق تدابير الكوارث الأساسية في الرعاية الحرجة، بما في ذلك نقل المرضى، والقدرة على فتح مجرى الهواء، وأخذ التدابير الاحتياطية للوقاية من العدوى، وممارسة الدعم التنفسي الأساسي لمرضى COVID-19، مع مراقبة الدورة الدموية ودعم المرضى، وممارسة رعاية مرضى الإنعاش مع COVID-19، مع الالتزام بمعدات الوقاية الشخصية والمبادئ التوجيهية وتطبيق مهارات الاتصال اللازمة في العمل مع فرق حرجة متعددة التخصصات.