"الحج": نعمل على تطوير المزيد من الخدمات الإثرائية لضيوف الرحمن مع قرب رمضان

قالت إن القطاع سيشهد جملة من التحسينات ضمن منظومة عمل بشعار "مهمة مستمرة"

كشفت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل خلال هذه الأيام ضمن منظومة عمل مؤسسي تحت شعارها الدائم (مهمة مستمرة). وأوضحت الوزارة أنه مع نجاح نموذج العمرة الآمنة -ولله الحمد- فقد بدأت تعمل على تطوير وإضافة المزيد من الخدمات الإثرائية لضيوف الرحمن، وخصوصًا مع قرب شهر العبادة والخيرات، شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن هذا الأمر يتطلب تطوير الأعمال الإشرافية والميدانية بما يلبي تطلعات ضيوف الرحمن كافة، وقطاع الحج والعمرة، في تجويد الخدمات، وإثراء التجربة.

ويأتي ذلك ضمن الهيكلة الإدارية الجديدة للوزارة؛ إذ تعمل الوكالات والإدارات كافة على تطوير وحوكمة الأعمال، وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإحداث نقلة نوعية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل مع جميع الجهات ذات الاختصاص على نمذجة ووضع الخطط التنفيذية المثلى لأعمال موسمَي الحج والعمرة، بما يحقق تطلعات القيادة لتمكين المسلمين من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وأداء العمرة في أمن وأمان، مع وضع أولوية وسلامة الإنسان في المقدمة.

وأكدت الوزارة أن قطاع الحج والعمرة سيشهد قريبًا –بإذن الله- جملة من التحسينات مع التطوير في أعمال منظومة الخدمات كافة المقدمة لضيوف الرحمن لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ من خلال الحراك الكبير حاليًا بالوزارة، وكذلك السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة بالمواءمة مع شركاء النجاح ومنظومة الجهات ذات العلاقة.