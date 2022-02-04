الإمارات ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى 12 دولة إفريقية بشروط

سمحت لمن تلقوا الجرعات الكاملة للقاح المضاد لكورونا والفئات المستثناة

رفعت دولة الإمارات الحظر عن سفر مواطنيها إلى دول إفريقية كانت قد منعت السفر إليها بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، وفقاً لـ CNN الأمريكية.



وتفصيلاً، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"، رفع تعليق السفر إلى الدول الإفريقية الـ12 التي كان قد مُنع السفر إليها قبل أشهر.



وسُمح للمواطنين الذين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المستثناة فقط من السفر إلى هذه البلدان.



وشملت القائمة كلاً من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإيسواتياي وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي وكينيا وتنزانيا ونيجيريا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو.