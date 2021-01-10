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"جونز هوبكنز": العالم تخطى عتبة الـ90 مليون إصابة بكورونا

اقترب عدد الوفيات من المليونين.. ونحو 50 مليون متعافٍ

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم الأحد عتبة الـ90 مليونًا، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضحت آخر الأرقام المنشورة على موقع الجامعة، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، أن دول العالم سجلت حتى الآن 90 مليونًا و5787 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بما في ذلك مليون و931382 حالة وفاة، و49 مليونًا و885280 حالة شفاء.

وتحافظ الولايات المتحدة على "الصدارة" بفارق كبير في قائمة أكبر بؤر تفشي كورونا في العالم، بأكثر من 22.25 مليون إصابة، تليها كل من الهند (10.45 مليون إصابة)، والبرازيل (8.07 مليون إصابة)، وروسيا (3.36 مليون إصابة)، وبريطانيا (3.08 مليون إصابة).

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا قائمة الدول الأكثر تضررًا بالعدوى من حيث عدد الوفيات بأكثر من 373 ألف وفاة، تليها البرازيل (أكثر من 202 ألف وفاة)، والهند (نحو 151 ألف وفاة)، والمكسيك (133 ألف وفاة)، وبريطانيا (أكثر من 81 ألف وفاة).

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"جونز هوبكنز": العالم تخطى عتبة الـ90 مليون إصابة بكورونا
سبق

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم الأحد عتبة الـ90 مليونًا، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضحت آخر الأرقام المنشورة على موقع الجامعة، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، أن دول العالم سجلت حتى الآن 90 مليونًا و5787 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بما في ذلك مليون و931382 حالة وفاة، و49 مليونًا و885280 حالة شفاء.

وتحافظ الولايات المتحدة على "الصدارة" بفارق كبير في قائمة أكبر بؤر تفشي كورونا في العالم، بأكثر من 22.25 مليون إصابة، تليها كل من الهند (10.45 مليون إصابة)، والبرازيل (8.07 مليون إصابة)، وروسيا (3.36 مليون إصابة)، وبريطانيا (3.08 مليون إصابة).

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا قائمة الدول الأكثر تضررًا بالعدوى من حيث عدد الوفيات بأكثر من 373 ألف وفاة، تليها البرازيل (أكثر من 202 ألف وفاة)، والهند (نحو 151 ألف وفاة)، والمكسيك (133 ألف وفاة)، وبريطانيا (أكثر من 81 ألف وفاة).

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
11:59 PM

"جونز هوبكنز": العالم تخطى عتبة الـ90 مليون إصابة بكورونا

اقترب عدد الوفيات من المليونين.. ونحو 50 مليون متعافٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم الأحد عتبة الـ90 مليونًا، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضحت آخر الأرقام المنشورة على موقع الجامعة، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، أن دول العالم سجلت حتى الآن 90 مليونًا و5787 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بما في ذلك مليون و931382 حالة وفاة، و49 مليونًا و885280 حالة شفاء.

وتحافظ الولايات المتحدة على "الصدارة" بفارق كبير في قائمة أكبر بؤر تفشي كورونا في العالم، بأكثر من 22.25 مليون إصابة، تليها كل من الهند (10.45 مليون إصابة)، والبرازيل (8.07 مليون إصابة)، وروسيا (3.36 مليون إصابة)، وبريطانيا (3.08 مليون إصابة).

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا قائمة الدول الأكثر تضررًا بالعدوى من حيث عدد الوفيات بأكثر من 373 ألف وفاة، تليها البرازيل (أكثر من 202 ألف وفاة)، والهند (نحو 151 ألف وفاة)، والمكسيك (133 ألف وفاة)، وبريطانيا (أكثر من 81 ألف وفاة).

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