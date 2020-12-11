ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 15.271.571 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 288762 حالة وفاة.

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة تسجّل 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-11 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 15.271.571 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 288762 حالة وفاة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 01:33 PM

الولايات المتحدة تسجّل 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة بكورونا وصل عدد الإصابات إلى 15.271.571 والوفيات 288762





A A A





3 مشاركة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 15.271.571 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 288762 حالة وفاة.