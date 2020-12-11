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"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 236 خلال الـ24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجّل 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة بكورونا

وصل عدد الإصابات إلى 15.271.571 والوفيات 288762

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 15.271.571 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 288762 حالة وفاة.

الولايات المتحدة الأمريكية فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجّل 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 15.271.571 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 288762 حالة وفاة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
01:33 PM

الولايات المتحدة تسجّل 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة بكورونا

وصل عدد الإصابات إلى 15.271.571 والوفيات 288762

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 15.271.571 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 288762 حالة وفاة.

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