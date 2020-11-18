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غداً.. "الإعلام" تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح

ينطلق، غداً الخميس، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في بيان صحفي، أن المؤتمر سيعقد دوريّاً؛ بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية، وإنجازات رؤية المملكة 2030.

وقال: "إن المؤتمر الصحفي يمثل النهج الجديد للتواصل الحكومي، ويستضيف أصحاب المعالي الوزراء بشكل دوري؛ للإجابة عن أسئلة الإعلاميين واستفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات والقضايا المحلية الراهنة".

وزارة الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. "الإعلام" تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي
سبق

ينطلق، غداً الخميس، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في بيان صحفي، أن المؤتمر سيعقد دوريّاً؛ بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية، وإنجازات رؤية المملكة 2030.

وقال: "إن المؤتمر الصحفي يمثل النهج الجديد للتواصل الحكومي، ويستضيف أصحاب المعالي الوزراء بشكل دوري؛ للإجابة عن أسئلة الإعلاميين واستفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات والقضايا المحلية الراهنة".

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
07:14 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
08:18 PM

غداً.. "الإعلام" تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينطلق، غداً الخميس، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في بيان صحفي، أن المؤتمر سيعقد دوريّاً؛ بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية، وإنجازات رؤية المملكة 2030.

وقال: "إن المؤتمر الصحفي يمثل النهج الجديد للتواصل الحكومي، ويستضيف أصحاب المعالي الوزراء بشكل دوري؛ للإجابة عن أسئلة الإعلاميين واستفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات والقضايا المحلية الراهنة".

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