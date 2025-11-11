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الشرقية آخر 24 ساعة.. 923 جولة رقابية صحية تضبط 26 مخالفة

غسل وتعقيم 731 موقعًا بمشاركة 478 فردًا ورفع 7442 طن نفايات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 923 جولة رقابية صحية، و6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 26 مخالفة لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، وتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 731 موقعًا، بمشاركة 478 فردًا من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7442 طنًّا من النفايات، وإزالة 4136 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9413 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

أمانة المنطقة الشرقية

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الشرقية آخر 24 ساعة.. 923 جولة رقابية صحية تضبط 26 مخالفة
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 923 جولة رقابية صحية، و6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 26 مخالفة لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، وتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 731 موقعًا، بمشاركة 478 فردًا من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7442 طنًّا من النفايات، وإزالة 4136 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9413 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
12:06 PM

الشرقية آخر 24 ساعة.. 923 جولة رقابية صحية تضبط 26 مخالفة

غسل وتعقيم 731 موقعًا بمشاركة 478 فردًا ورفع 7442 طن نفايات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 923 جولة رقابية صحية، و6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 26 مخالفة لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، وتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 731 موقعًا، بمشاركة 478 فردًا من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7442 طنًّا من النفايات، وإزالة 4136 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9413 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

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