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"الشهري": سنعود بكأس آسيا.. ومدرب كوريا: المنتخب السعودي صعب

في المؤتمر الصحفي للمدربين قبل النهائي الآسيوي

أكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً أنه يسعى لتحقيق لقب بطولة آسيا 2020 بعد ضمان وإنجاز التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وذلك عندما يواجه الأخضر الأولمبي غداً الأحد كوريا الجنوبية على ملعب راجامانغالا في بانكوك ضمن نهائي البطولة في تايلاند.

وقال مدرب الأخضر اليوم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي: "سنحاول غداً تقديم كل ما لدينا وبذل الجهد لتحقيق الفوز بإذن الله والعودة بالكأس إلى المملكة العربية السعودية بعزيمة وإصرار اللاعبين، بعد أن نجحنا في حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية".

وأضاف: في كل بطولة نشارك فيها سنقدم المستحيل لتحقيق الفوز، وهذا ما عوّدنا لاعبونا عليه.

وأكد "الشهري" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع خطة جيدة من أجل هذا الجيل من اللاعبين، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون للعب أكثر والحصول على فرص المشاركة أكثر مع أنديتهم في الدوري السعودي كي يتطوروا أكثر.


من جانبه، شدد مدرب كوريا الجنوبية كيم هاغ على أهمية التركيز في مباراة الغد أمام المنتخب السعودي، موضحاً أن المنتخب الذي يحافظ على التركيز سيحقق الفوز.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي صعب ويمتاز بقوة الدفاع والتسجيل في النهاية، لذا سنعمل على إيجاد الحلول من أجل التعامل مع صلابة دفاعه.

مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعد الشهري بطولة آسيا 2020 دورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو تايلاند

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشهري": سنعود بكأس آسيا.. ومدرب كوريا: المنتخب السعودي صعب
سبق

أكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً أنه يسعى لتحقيق لقب بطولة آسيا 2020 بعد ضمان وإنجاز التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وذلك عندما يواجه الأخضر الأولمبي غداً الأحد كوريا الجنوبية على ملعب راجامانغالا في بانكوك ضمن نهائي البطولة في تايلاند.

وقال مدرب الأخضر اليوم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي: "سنحاول غداً تقديم كل ما لدينا وبذل الجهد لتحقيق الفوز بإذن الله والعودة بالكأس إلى المملكة العربية السعودية بعزيمة وإصرار اللاعبين، بعد أن نجحنا في حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية".

وأضاف: في كل بطولة نشارك فيها سنقدم المستحيل لتحقيق الفوز، وهذا ما عوّدنا لاعبونا عليه.

وأكد "الشهري" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع خطة جيدة من أجل هذا الجيل من اللاعبين، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون للعب أكثر والحصول على فرص المشاركة أكثر مع أنديتهم في الدوري السعودي كي يتطوروا أكثر.


من جانبه، شدد مدرب كوريا الجنوبية كيم هاغ على أهمية التركيز في مباراة الغد أمام المنتخب السعودي، موضحاً أن المنتخب الذي يحافظ على التركيز سيحقق الفوز.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي صعب ويمتاز بقوة الدفاع والتسجيل في النهاية، لذا سنعمل على إيجاد الحلول من أجل التعامل مع صلابة دفاعه.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
07:18 PM

"الشهري": سنعود بكأس آسيا.. ومدرب كوريا: المنتخب السعودي صعب

في المؤتمر الصحفي للمدربين قبل النهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً أنه يسعى لتحقيق لقب بطولة آسيا 2020 بعد ضمان وإنجاز التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وذلك عندما يواجه الأخضر الأولمبي غداً الأحد كوريا الجنوبية على ملعب راجامانغالا في بانكوك ضمن نهائي البطولة في تايلاند.

وقال مدرب الأخضر اليوم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي: "سنحاول غداً تقديم كل ما لدينا وبذل الجهد لتحقيق الفوز بإذن الله والعودة بالكأس إلى المملكة العربية السعودية بعزيمة وإصرار اللاعبين، بعد أن نجحنا في حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية".

وأضاف: في كل بطولة نشارك فيها سنقدم المستحيل لتحقيق الفوز، وهذا ما عوّدنا لاعبونا عليه.

وأكد "الشهري" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع خطة جيدة من أجل هذا الجيل من اللاعبين، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون للعب أكثر والحصول على فرص المشاركة أكثر مع أنديتهم في الدوري السعودي كي يتطوروا أكثر.


من جانبه، شدد مدرب كوريا الجنوبية كيم هاغ على أهمية التركيز في مباراة الغد أمام المنتخب السعودي، موضحاً أن المنتخب الذي يحافظ على التركيز سيحقق الفوز.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي صعب ويمتاز بقوة الدفاع والتسجيل في النهاية، لذا سنعمل على إيجاد الحلول من أجل التعامل مع صلابة دفاعه.

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