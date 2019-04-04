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نشرها بـ"سناب".. مواطن يهدد بالانتحار من كوبري بالطائف والأمن يغافله

واقعة بدأت ببلاغ إلى مركز العمليات وتوالت بحضور كثيف وانتهت بسحجات

سيطر رجال الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف، اليوم، على شخص حاول الانتحار بعد القفز من أعلى كوبري خالد بن الوليد، وسط المحافظة، بعد أن كان قد صوّر نفسه من بداية محاولته للانتحار، كذلك صوّر رجال الأمن ووجودهم، وفي الحين قام بنشرها على "سناب شات".

وتفصيلاً، بدأت الواقعة في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الخميس؛ حيث تبلّغَ مركز العمليات الأمنية الموحدة من شخص أنه سينتحر بالقفز من كوبري خالد بن الوليد، وعلى الفور باشرت الدوريات الأمنية الواقعة، وتأكدوا من وجود الشخص المعني بالانتحار فوق كوبري خالد بن الوليد، وهو ما أثارَ تجمعاً كثيفاً من سالكي الطريق خصوصاً المتجهين لأعمالهم وطُلاب المدارس.

وبدأ رجال الأمن في التعامل مع الموقف بالتفاوض مع الشخص ما يقارب الساعة من قبل ضابط الميدان؛ وذلك لإثنائه عن قراره بالقفز من على الكوبري منتحراً، إلى أن تمت مغافلته والسيطرة عليه والإمساك به من قبل رجال الدوريات الأمنية، والذين توجهوا نحوه من الأسفل بعد أن قفز، دون أن يُصاب الشخص بأذى ولله الحمد، سوى سحجات بسيطة في يده؛ من أثر مقاومته لرجال الأمن في الأعلى، وكذلك إصابة أحد رجال الأمن بسحجات مماثلة في يده، بعد أن كان قد قاومهم.

يُشار إلى أن الشخص المحاول للانتحار "سعودي"، وبدأ محاولة انتحاره بتصوير رجال الأمن لحظة مباشرتهم للحالة، ونشرها عبر "سناب شات"، في حين تم نقله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عن طريق إسعاف الهلال الأحمر، بعد أن تم الكشف عليه في الموقع، فيما تؤكد المعلومات أن الشخص المعني كان في حالة غير طبيعية، وعليه فقد تم تسليم الشخص لمركز شرطة الشرقية؛ لإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية فيما حدث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نشرها بـ"سناب".. مواطن يهدد بالانتحار من كوبري بالطائف والأمن يغافله
سبق

سيطر رجال الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف، اليوم، على شخص حاول الانتحار بعد القفز من أعلى كوبري خالد بن الوليد، وسط المحافظة، بعد أن كان قد صوّر نفسه من بداية محاولته للانتحار، كذلك صوّر رجال الأمن ووجودهم، وفي الحين قام بنشرها على "سناب شات".

وتفصيلاً، بدأت الواقعة في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الخميس؛ حيث تبلّغَ مركز العمليات الأمنية الموحدة من شخص أنه سينتحر بالقفز من كوبري خالد بن الوليد، وعلى الفور باشرت الدوريات الأمنية الواقعة، وتأكدوا من وجود الشخص المعني بالانتحار فوق كوبري خالد بن الوليد، وهو ما أثارَ تجمعاً كثيفاً من سالكي الطريق خصوصاً المتجهين لأعمالهم وطُلاب المدارس.

وبدأ رجال الأمن في التعامل مع الموقف بالتفاوض مع الشخص ما يقارب الساعة من قبل ضابط الميدان؛ وذلك لإثنائه عن قراره بالقفز من على الكوبري منتحراً، إلى أن تمت مغافلته والسيطرة عليه والإمساك به من قبل رجال الدوريات الأمنية، والذين توجهوا نحوه من الأسفل بعد أن قفز، دون أن يُصاب الشخص بأذى ولله الحمد، سوى سحجات بسيطة في يده؛ من أثر مقاومته لرجال الأمن في الأعلى، وكذلك إصابة أحد رجال الأمن بسحجات مماثلة في يده، بعد أن كان قد قاومهم.

يُشار إلى أن الشخص المحاول للانتحار "سعودي"، وبدأ محاولة انتحاره بتصوير رجال الأمن لحظة مباشرتهم للحالة، ونشرها عبر "سناب شات"، في حين تم نقله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عن طريق إسعاف الهلال الأحمر، بعد أن تم الكشف عليه في الموقع، فيما تؤكد المعلومات أن الشخص المعني كان في حالة غير طبيعية، وعليه فقد تم تسليم الشخص لمركز شرطة الشرقية؛ لإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية فيما حدث.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
12:45 PM

نشرها بـ"سناب".. مواطن يهدد بالانتحار من كوبري بالطائف والأمن يغافله

واقعة بدأت ببلاغ إلى مركز العمليات وتوالت بحضور كثيف وانتهت بسحجات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
23
28,519

سيطر رجال الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف، اليوم، على شخص حاول الانتحار بعد القفز من أعلى كوبري خالد بن الوليد، وسط المحافظة، بعد أن كان قد صوّر نفسه من بداية محاولته للانتحار، كذلك صوّر رجال الأمن ووجودهم، وفي الحين قام بنشرها على "سناب شات".

وتفصيلاً، بدأت الواقعة في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الخميس؛ حيث تبلّغَ مركز العمليات الأمنية الموحدة من شخص أنه سينتحر بالقفز من كوبري خالد بن الوليد، وعلى الفور باشرت الدوريات الأمنية الواقعة، وتأكدوا من وجود الشخص المعني بالانتحار فوق كوبري خالد بن الوليد، وهو ما أثارَ تجمعاً كثيفاً من سالكي الطريق خصوصاً المتجهين لأعمالهم وطُلاب المدارس.

وبدأ رجال الأمن في التعامل مع الموقف بالتفاوض مع الشخص ما يقارب الساعة من قبل ضابط الميدان؛ وذلك لإثنائه عن قراره بالقفز من على الكوبري منتحراً، إلى أن تمت مغافلته والسيطرة عليه والإمساك به من قبل رجال الدوريات الأمنية، والذين توجهوا نحوه من الأسفل بعد أن قفز، دون أن يُصاب الشخص بأذى ولله الحمد، سوى سحجات بسيطة في يده؛ من أثر مقاومته لرجال الأمن في الأعلى، وكذلك إصابة أحد رجال الأمن بسحجات مماثلة في يده، بعد أن كان قد قاومهم.

يُشار إلى أن الشخص المحاول للانتحار "سعودي"، وبدأ محاولة انتحاره بتصوير رجال الأمن لحظة مباشرتهم للحالة، ونشرها عبر "سناب شات"، في حين تم نقله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عن طريق إسعاف الهلال الأحمر، بعد أن تم الكشف عليه في الموقع، فيما تؤكد المعلومات أن الشخص المعني كان في حالة غير طبيعية، وعليه فقد تم تسليم الشخص لمركز شرطة الشرقية؛ لإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية فيما حدث.

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