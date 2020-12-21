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السديس لـقيادات الرئاسة: واكبوا التطورات كافة التي تصب في خدمة الحرمين وقاصديهما

شكر الجميع على جهودهم المبذولة في خدمة الزوّار والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في مكتبه بالمسجد الحرام بعدد من القيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

في بداية حديثه شكر الرئيس الجميع على جهودهم المبذولة في خدمة المسجد الحرام وقاصديه خلال الفترة الماضية، وما بذل من قِبل منسوبي الرئاسة من جهود في خدمة الزوّار والقاصدين والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة التي اتخذتها الرئاسة للحد من انتشار "فيروس كورونا"، وأكّد أن على الجميع بذل أقصى ما يملكون في الفترة المقبلة ومواكبة التطورات كافة لتقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بتوفير بيئة تعين مرتادي الحرمين الشريفين، على تأدية مناسكهم في أجواء تعبدية وروحانية آمنة، مختتماً بالتضرع إلى الله أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حضر الاجتماع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، ومدير مكتب الرئيس العام بدر آل الشيخ، والوكيل المساعد للشؤون الميدانية محمد بن حسن باتي، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، ومدير إدارة أعمال اللجان والمجالس والشؤون الميدانية رائد المعطاني، ومساعد مدير مكتب الرئيس بالمسجد الحرام محمد الندوي، وعدد من منسوبي الرئاسة.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

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السديس لـقيادات الرئاسة: واكبوا التطورات كافة التي تصب في خدمة الحرمين وقاصديهما
سبق

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في مكتبه بالمسجد الحرام بعدد من القيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

في بداية حديثه شكر الرئيس الجميع على جهودهم المبذولة في خدمة المسجد الحرام وقاصديه خلال الفترة الماضية، وما بذل من قِبل منسوبي الرئاسة من جهود في خدمة الزوّار والقاصدين والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة التي اتخذتها الرئاسة للحد من انتشار "فيروس كورونا"، وأكّد أن على الجميع بذل أقصى ما يملكون في الفترة المقبلة ومواكبة التطورات كافة لتقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بتوفير بيئة تعين مرتادي الحرمين الشريفين، على تأدية مناسكهم في أجواء تعبدية وروحانية آمنة، مختتماً بالتضرع إلى الله أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حضر الاجتماع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، ومدير مكتب الرئيس العام بدر آل الشيخ، والوكيل المساعد للشؤون الميدانية محمد بن حسن باتي، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، ومدير إدارة أعمال اللجان والمجالس والشؤون الميدانية رائد المعطاني، ومساعد مدير مكتب الرئيس بالمسجد الحرام محمد الندوي، وعدد من منسوبي الرئاسة.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:37 AM

السديس لـقيادات الرئاسة: واكبوا التطورات كافة التي تصب في خدمة الحرمين وقاصديهما

شكر الجميع على جهودهم المبذولة في خدمة الزوّار والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في مكتبه بالمسجد الحرام بعدد من القيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

في بداية حديثه شكر الرئيس الجميع على جهودهم المبذولة في خدمة المسجد الحرام وقاصديه خلال الفترة الماضية، وما بذل من قِبل منسوبي الرئاسة من جهود في خدمة الزوّار والقاصدين والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة التي اتخذتها الرئاسة للحد من انتشار "فيروس كورونا"، وأكّد أن على الجميع بذل أقصى ما يملكون في الفترة المقبلة ومواكبة التطورات كافة لتقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بتوفير بيئة تعين مرتادي الحرمين الشريفين، على تأدية مناسكهم في أجواء تعبدية وروحانية آمنة، مختتماً بالتضرع إلى الله أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حضر الاجتماع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، ومدير مكتب الرئيس العام بدر آل الشيخ، والوكيل المساعد للشؤون الميدانية محمد بن حسن باتي، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، ومدير إدارة أعمال اللجان والمجالس والشؤون الميدانية رائد المعطاني، ومساعد مدير مكتب الرئيس بالمسجد الحرام محمد الندوي، وعدد من منسوبي الرئاسة.

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