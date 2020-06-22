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الطائف.. أكثر من 100 جولة على صالونات الحلاقة تضبط عدة مخالفات

نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا

باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة الطائف، أكثر من 100 جولة رقابية مكثفة على أنشطة صالونات الحلاقة، في اليوم الأول بعد عودة أعمالهم؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

ونتج عن تلك الجولات ضبط مخالفات للتدابير الاحترازية، قامت بها بعض صالونات الحلاقة، وتم التعامل معها وفقًا للنظام.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. أكثر من 100 جولة على صالونات الحلاقة تضبط عدة مخالفات
سبق

باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة الطائف، أكثر من 100 جولة رقابية مكثفة على أنشطة صالونات الحلاقة، في اليوم الأول بعد عودة أعمالهم؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

ونتج عن تلك الجولات ضبط مخالفات للتدابير الاحترازية، قامت بها بعض صالونات الحلاقة، وتم التعامل معها وفقًا للنظام.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
09:58 AM

الطائف.. أكثر من 100 جولة على صالونات الحلاقة تضبط عدة مخالفات

نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا

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فهد العتيبي - الطائف
0
1,899

باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة الطائف، أكثر من 100 جولة رقابية مكثفة على أنشطة صالونات الحلاقة، في اليوم الأول بعد عودة أعمالهم؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

ونتج عن تلك الجولات ضبط مخالفات للتدابير الاحترازية، قامت بها بعض صالونات الحلاقة، وتم التعامل معها وفقًا للنظام.

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