الطائف.. أكثر من 100 جولة على صالونات الحلاقة تضبط عدة مخالفات
نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا
باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة الطائف، أكثر من 100 جولة رقابية مكثفة على أنشطة صالونات الحلاقة، في اليوم الأول بعد عودة أعمالهم؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مخالفات للتدابير الاحترازية، قامت بها بعض صالونات الحلاقة، وتم التعامل معها وفقًا للنظام.
الطائف.. أكثر من 100 جولة على صالونات الحلاقة تضبط عدة مخالفات
فهد العتيبيسبق2020-06-22
باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة الطائف، أكثر من 100 جولة رقابية مكثفة على أنشطة صالونات الحلاقة، في اليوم الأول بعد عودة أعمالهم؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مخالفات للتدابير الاحترازية، قامت بها بعض صالونات الحلاقة، وتم التعامل معها وفقًا للنظام.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
09:58 AM
الطائف.. أكثر من 100 جولة على صالونات الحلاقة تضبط عدة مخالفات
نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا
باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة الطائف، أكثر من 100 جولة رقابية مكثفة على أنشطة صالونات الحلاقة، في اليوم الأول بعد عودة أعمالهم؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مخالفات للتدابير الاحترازية، قامت بها بعض صالونات الحلاقة، وتم التعامل معها وفقًا للنظام.