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بالفيديو.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب"

العملية استمرت لمدة 12 ساعة

كشف مسؤولون في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعملية إنقاذ فيل سقط في بئر عميقة.

ووفق مسؤولي الغابات في الولاية؛ فإن عملية إخراج الفيل من البئر وإنقاذه من الموت، استمرت 12 ساعة، استُعملت خلالها رافعة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن راج كومار المسؤول في قسم الحفاظ على الغابات بالمنطقة قوله: إن الفيل ضل طريقه في قرية مجاورة لغابة تقع بمنطقة دارمابوري، وسقط في البئر التي كانت مغطاة بأغصان شجيرات.

وبحسب راج كومار فإن البئر كانت ضيقة وعميقة؛ الأمر الذي صعّب مهمة إخراج الفيل من الفوهة.

ولجأ فريق الإنقاذ إلى استخدام أنابيب تولت مهمة ضخ كميات كبيرة من الماء في البئر لرفع الفيل قليلًا، إلا أن الحيوان لم يستجب لذلك وهاجم الأنابيب.

وأضاف راج كومار قائلًا: "في النهاية قررنا تخدير الفيل بمساعدة فريق طبي، وقمنا بالاستعانة برافعة لإخراجه من البئر. قمنا بعدها بفحص الحيوان لثلاث ساعات بعد إنقاذه، ولم تبدُ عليه أي إصابات".

ويرى خبراء في البيئة أن تدمير الغابات والتوسع الحضري السريع وزيادة عدد سكان القرى في الهند؛ يؤدي إلى دفع الحيوانات مثل الأفيال إلى المغامرة بالتحرك قرب المستوطنات البشرية.

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بالفيديو.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب"
سبق

كشف مسؤولون في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعملية إنقاذ فيل سقط في بئر عميقة.

ووفق مسؤولي الغابات في الولاية؛ فإن عملية إخراج الفيل من البئر وإنقاذه من الموت، استمرت 12 ساعة، استُعملت خلالها رافعة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن راج كومار المسؤول في قسم الحفاظ على الغابات بالمنطقة قوله: إن الفيل ضل طريقه في قرية مجاورة لغابة تقع بمنطقة دارمابوري، وسقط في البئر التي كانت مغطاة بأغصان شجيرات.

وبحسب راج كومار فإن البئر كانت ضيقة وعميقة؛ الأمر الذي صعّب مهمة إخراج الفيل من الفوهة.

ولجأ فريق الإنقاذ إلى استخدام أنابيب تولت مهمة ضخ كميات كبيرة من الماء في البئر لرفع الفيل قليلًا، إلا أن الحيوان لم يستجب لذلك وهاجم الأنابيب.

وأضاف راج كومار قائلًا: "في النهاية قررنا تخدير الفيل بمساعدة فريق طبي، وقمنا بالاستعانة برافعة لإخراجه من البئر. قمنا بعدها بفحص الحيوان لثلاث ساعات بعد إنقاذه، ولم تبدُ عليه أي إصابات".

ويرى خبراء في البيئة أن تدمير الغابات والتوسع الحضري السريع وزيادة عدد سكان القرى في الهند؛ يؤدي إلى دفع الحيوانات مثل الأفيال إلى المغامرة بالتحرك قرب المستوطنات البشرية.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
11:10 AM

بالفيديو.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب"

العملية استمرت لمدة 12 ساعة

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أيمن حسن - الرياض
0
664

كشف مسؤولون في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعملية إنقاذ فيل سقط في بئر عميقة.

ووفق مسؤولي الغابات في الولاية؛ فإن عملية إخراج الفيل من البئر وإنقاذه من الموت، استمرت 12 ساعة، استُعملت خلالها رافعة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن راج كومار المسؤول في قسم الحفاظ على الغابات بالمنطقة قوله: إن الفيل ضل طريقه في قرية مجاورة لغابة تقع بمنطقة دارمابوري، وسقط في البئر التي كانت مغطاة بأغصان شجيرات.

وبحسب راج كومار فإن البئر كانت ضيقة وعميقة؛ الأمر الذي صعّب مهمة إخراج الفيل من الفوهة.

ولجأ فريق الإنقاذ إلى استخدام أنابيب تولت مهمة ضخ كميات كبيرة من الماء في البئر لرفع الفيل قليلًا، إلا أن الحيوان لم يستجب لذلك وهاجم الأنابيب.

وأضاف راج كومار قائلًا: "في النهاية قررنا تخدير الفيل بمساعدة فريق طبي، وقمنا بالاستعانة برافعة لإخراجه من البئر. قمنا بعدها بفحص الحيوان لثلاث ساعات بعد إنقاذه، ولم تبدُ عليه أي إصابات".

ويرى خبراء في البيئة أن تدمير الغابات والتوسع الحضري السريع وزيادة عدد سكان القرى في الهند؛ يؤدي إلى دفع الحيوانات مثل الأفيال إلى المغامرة بالتحرك قرب المستوطنات البشرية.

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