"كف" أنزَلَ دمًا.. أب يشكو معلمًا انهال على ابنه ضربًا بمكة والإدارة تُحقق

قال لـ"سبق": إنه ذهب للمدرسة يوم الواقعة وقبل حدوثها وأبلغ عن سوء معاملته

تَلَقّت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، شكوى ولي أمر طالب، تَقَدّم بها ضد معلم قال إنه انهال على ابنه بالضرب؛ مما تسبّب له في إيذاء بدني ونفسي في إحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة.

وبحسب الشكوى التي رفعها ولي أمر الطالب لمدير تعليم مكة المكرمة -اطلعت عليها "سبق"- فإن معلمًا بمدرسة ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، متهم بأنه قام بضرب أحد الطلاب ضربًا مبرحًا وصفعه "كفًّا"؛ مما تسبب له في إيذاء بدني ونفسي؛ على حد الشكوى.

وتواصلت "سبق" مع ولي أمر الطالب، ويدعى "بسام"، الذي قال: "تعرّض ابني عبدالعزيز الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي بأحد مدارس تحفيظ القرآن الكريم لضرب مبرح على يد معلم في ذات المدرسة؛ حيث ناوله "كفًّا" على وجهه؛ مما تسبب له في نزول قطرات دم من وجهه على ثوبه.

وأشار إلى أنه تقدم بشكوى ضد المعلم للإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة، والتي بدورها تَلَقّت شكوى ولي الأمر؛ تمهيدًا لفتح ملف تحقيق حول الحادثة التي شهدتها إحدى المدارس الأحد الماضي.

ولفت ولي الأمر المتضرر من أنه في اليوم الذي تعرّض فيه ابنه للضرب؛ كان قد زار المدرسة، وأبلغ مدير المدرسة نفسها عن سوء معاملة المعلم؛ ليتفاجأ في اليوم نفسه بعودة ابنه مضروبًا وعليه آثار دم من نفس المعلم.