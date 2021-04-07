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السودان يصد هجوماً أثيوبياً لاختراق حدوده

الاعتداء وقع قرب منطقة أم الراكوبة

نقلت قناة "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية، أن الاشتباكات المسلحة تجددت على الحدود مع أثيوبيا، اليوم الأربعاء.

وذكرت المصادر أن الجيش السوداني تمكّن من صد هجوم مسلح من أثيوبيا قرب منطقة أم الراكوبة الحدودية بين البلدين.

ويمثل الهجوم أحدث حلقة في سلسلة الهجمات التي دأبت على شنّها قوات نظامية أثيوبية ومليشيات موالية لها؛ بهدف اختراق الحدود السودانية، وترويع سكان الجانب السوداني من الحدود.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يصد هجوماً أثيوبياً لاختراق حدوده
سبق

نقلت قناة "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية، أن الاشتباكات المسلحة تجددت على الحدود مع أثيوبيا، اليوم الأربعاء.

وذكرت المصادر أن الجيش السوداني تمكّن من صد هجوم مسلح من أثيوبيا قرب منطقة أم الراكوبة الحدودية بين البلدين.

ويمثل الهجوم أحدث حلقة في سلسلة الهجمات التي دأبت على شنّها قوات نظامية أثيوبية ومليشيات موالية لها؛ بهدف اختراق الحدود السودانية، وترويع سكان الجانب السوداني من الحدود.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
03:12 PM

السودان يصد هجوماً أثيوبياً لاختراق حدوده

الاعتداء وقع قرب منطقة أم الراكوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت قناة "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية، أن الاشتباكات المسلحة تجددت على الحدود مع أثيوبيا، اليوم الأربعاء.

وذكرت المصادر أن الجيش السوداني تمكّن من صد هجوم مسلح من أثيوبيا قرب منطقة أم الراكوبة الحدودية بين البلدين.

ويمثل الهجوم أحدث حلقة في سلسلة الهجمات التي دأبت على شنّها قوات نظامية أثيوبية ومليشيات موالية لها؛ بهدف اختراق الحدود السودانية، وترويع سكان الجانب السوداني من الحدود.

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