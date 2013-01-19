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شاهد من نجران.. إقبال على حملة "الشؤون الإسلامية" للتبرع بالدم للبواسل

مدير الفرع وأول متبرع: الوزارة تحرص منذ عاصفة الحزم على هذه المبادرات

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع المختبر الإقليمي بالمنطقة، حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك في إطار مشاركة الفرع تجاه مسؤوليته الوطنية والشرعية.

وصرح المدير العام للفرع، وأول المتبرعين للحملة عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الوزارة منذ بداية عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل حتى هذا الوقت حريصة كل الحرص على تفعيل مثل هذه المبادرات خدمة ودعماً للجنود المرابطين على الحدود.

وأوضح: "هذه الحملة لقيت إقبالاً متميزاً من منسوبي الفرع انطلاقاً من حسهم الوطني ورغبة في الأجر والمثوبة، مشيراً أن هذه الحملة هي الحملة السادسة في أروقة الفرع".

وقدم "العصيمي" شكره وتقديره الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ونائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، على دعمهم اللامحدود تجاه جنودنا المرابطين، ومن ذلك إقامة وتنفيذ هذه الحملات للتبرع بها للأبطال الذين قدموا أنفسهم ودماءهم رخيصة لحماية أرض الوطن ومقدساته.

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شاهد من نجران.. إقبال على حملة "الشؤون الإسلامية" للتبرع بالدم للبواسل
سبق

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع المختبر الإقليمي بالمنطقة، حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك في إطار مشاركة الفرع تجاه مسؤوليته الوطنية والشرعية.

وصرح المدير العام للفرع، وأول المتبرعين للحملة عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الوزارة منذ بداية عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل حتى هذا الوقت حريصة كل الحرص على تفعيل مثل هذه المبادرات خدمة ودعماً للجنود المرابطين على الحدود.

وأوضح: "هذه الحملة لقيت إقبالاً متميزاً من منسوبي الفرع انطلاقاً من حسهم الوطني ورغبة في الأجر والمثوبة، مشيراً أن هذه الحملة هي الحملة السادسة في أروقة الفرع".

وقدم "العصيمي" شكره وتقديره الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ونائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، على دعمهم اللامحدود تجاه جنودنا المرابطين، ومن ذلك إقامة وتنفيذ هذه الحملات للتبرع بها للأبطال الذين قدموا أنفسهم ودماءهم رخيصة لحماية أرض الوطن ومقدساته.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
02:52 PM

شاهد من نجران.. إقبال على حملة "الشؤون الإسلامية" للتبرع بالدم للبواسل

مدير الفرع وأول متبرع: الوزارة تحرص منذ عاصفة الحزم على هذه المبادرات

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علي حفول - نجران
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أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع المختبر الإقليمي بالمنطقة، حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك في إطار مشاركة الفرع تجاه مسؤوليته الوطنية والشرعية.

وصرح المدير العام للفرع، وأول المتبرعين للحملة عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الوزارة منذ بداية عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل حتى هذا الوقت حريصة كل الحرص على تفعيل مثل هذه المبادرات خدمة ودعماً للجنود المرابطين على الحدود.

وأوضح: "هذه الحملة لقيت إقبالاً متميزاً من منسوبي الفرع انطلاقاً من حسهم الوطني ورغبة في الأجر والمثوبة، مشيراً أن هذه الحملة هي الحملة السادسة في أروقة الفرع".

وقدم "العصيمي" شكره وتقديره الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ونائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، على دعمهم اللامحدود تجاه جنودنا المرابطين، ومن ذلك إقامة وتنفيذ هذه الحملات للتبرع بها للأبطال الذين قدموا أنفسهم ودماءهم رخيصة لحماية أرض الوطن ومقدساته.

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