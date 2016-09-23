"هيئة مكة" تنفذ خطة ميدانية توعوية متكاملة خلال إجازة اليوم الوطني

تتضمن نشر الرسائل والمقاطع الهادفة لتعزيز اللحمة الوطنية والانتماء

أتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، خطته الميدانية والتوعوية للعمل خلال إجازة اليوم الوطني بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين، وفرق ميدانية في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة، مع التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة مكة المكرمة.

وتفصيلًا: تتضمن الخطة تكثيف الجانب التوعوي بنشر الرسائل التوعوية والمقاطع الهادفة إلى تعزيز اللحمة الوطنية والانتماء والفخر بهذا الوطن المبارك وتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن، وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وجّه بمتابعة العمل، وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية، للقيام بالواجب المنوط بالهيئة وفق اختصاصاتها ومهامها والقيام به على الوجه الأكمل وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

