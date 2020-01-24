النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. "الجبير" لـ "CNBC": ادعاءات "اختراق هاتف بيزوس" كاذبة

قال: يريدون وضع المملكة في صورة سيئة

شدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ على كذب الادعاءات حول "وقوف السعودية وراء اختراق هاتف مؤسِّس شركة أمازون جيف بيزوس"؛ مشيراً إلى أنها محض هُراء، وتستند إلى ادعاءات كاذبة.

وفي تعليقه على تلك المزاعم، أكّد "الجبير"؛ في حديث لقناة "CNBC" الأمريكية، أن المملكة لا تقف خلف قصة اختراق هاتف رجل الأعمال الأمريكي، مشدّداً على أن الأمر لا يتعدّى كونه هُراءً كلياً.

ورداً على سؤال محاوره حول مَن يقف خلف تلك الادعاءات، قال الوزير السعودي: "ليس لديّ أدنى فكرة، لقد ظهرت القصة منذ نحو عام، وتمّ طمسها في ذلك الوقت، ورفضنا ذلك تماماً". مضيفاً: "استندت القصة إلى ادعاءات كاذبة وغير مبرهنة، ويحاولون إيجاد قصة من واقع الخيال".

وحول إمكانية أن تكون تلك الادعاءات بسبب انزعاج البعض من تسليط الضوء على المملكة، خاصة مع استضافتها قمة العشرين في نوفمبر من العام الجاري، قال "الجبير": "لا أستطيع قراءة أفكار الناس، لكنني أعلم أنها مجرد افتراء وكذبة واضحة، والذين قاموا بنشرها يريدون بذلك وضع المملكة في صورة سيئة".

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. "الجبير" لـ "CNBC": ادعاءات "اختراق هاتف بيزوس" كاذبة
سبق

شدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ على كذب الادعاءات حول "وقوف السعودية وراء اختراق هاتف مؤسِّس شركة أمازون جيف بيزوس"؛ مشيراً إلى أنها محض هُراء، وتستند إلى ادعاءات كاذبة.

وفي تعليقه على تلك المزاعم، أكّد "الجبير"؛ في حديث لقناة "CNBC" الأمريكية، أن المملكة لا تقف خلف قصة اختراق هاتف رجل الأعمال الأمريكي، مشدّداً على أن الأمر لا يتعدّى كونه هُراءً كلياً.

ورداً على سؤال محاوره حول مَن يقف خلف تلك الادعاءات، قال الوزير السعودي: "ليس لديّ أدنى فكرة، لقد ظهرت القصة منذ نحو عام، وتمّ طمسها في ذلك الوقت، ورفضنا ذلك تماماً". مضيفاً: "استندت القصة إلى ادعاءات كاذبة وغير مبرهنة، ويحاولون إيجاد قصة من واقع الخيال".

وحول إمكانية أن تكون تلك الادعاءات بسبب انزعاج البعض من تسليط الضوء على المملكة، خاصة مع استضافتها قمة العشرين في نوفمبر من العام الجاري، قال "الجبير": "لا أستطيع قراءة أفكار الناس، لكنني أعلم أنها مجرد افتراء وكذبة واضحة، والذين قاموا بنشرها يريدون بذلك وضع المملكة في صورة سيئة".

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:10 PM

شاهد .. "الجبير" لـ "CNBC": ادعاءات "اختراق هاتف بيزوس" كاذبة

قال: يريدون وضع المملكة في صورة سيئة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
4,026

شدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ على كذب الادعاءات حول "وقوف السعودية وراء اختراق هاتف مؤسِّس شركة أمازون جيف بيزوس"؛ مشيراً إلى أنها محض هُراء، وتستند إلى ادعاءات كاذبة.

وفي تعليقه على تلك المزاعم، أكّد "الجبير"؛ في حديث لقناة "CNBC" الأمريكية، أن المملكة لا تقف خلف قصة اختراق هاتف رجل الأعمال الأمريكي، مشدّداً على أن الأمر لا يتعدّى كونه هُراءً كلياً.

ورداً على سؤال محاوره حول مَن يقف خلف تلك الادعاءات، قال الوزير السعودي: "ليس لديّ أدنى فكرة، لقد ظهرت القصة منذ نحو عام، وتمّ طمسها في ذلك الوقت، ورفضنا ذلك تماماً". مضيفاً: "استندت القصة إلى ادعاءات كاذبة وغير مبرهنة، ويحاولون إيجاد قصة من واقع الخيال".

وحول إمكانية أن تكون تلك الادعاءات بسبب انزعاج البعض من تسليط الضوء على المملكة، خاصة مع استضافتها قمة العشرين في نوفمبر من العام الجاري، قال "الجبير": "لا أستطيع قراءة أفكار الناس، لكنني أعلم أنها مجرد افتراء وكذبة واضحة، والذين قاموا بنشرها يريدون بذلك وضع المملكة في صورة سيئة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,293
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,152
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,588
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,255

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة