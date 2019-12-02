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طالب جديد بجدة ينضم إلى قائمة وفيات المدارس.. سقط مغشياً عليه في الساحة بعد سباق جري

إدارة المدرسة استدعت الهلال الأحمر وتبيّن أنه فارق الحياة وبيان مرتقب من إدارة التعليم

علمت "سبق"، من مصادرها، أن طالباً بمتوسطة الأمير فيصل بن فهد بجدة تُوفي، صباح اليوم، في ساحة المدرسة، وسط أنباء توضح أن الوفاة طبيعية.

تفصيلاً، شهدت المدرسة، صباح اليوم، نشاط تسابق بين الطلاب، وكان من ضمن المشاركين الطالب المتوفى، وقبل نهاية السباق، سقط مغشياً عليه، وبعد استدعاء الهلال الأحمر تبيّن أن الطالب فارق الحياة.. وينتظر أن تصدر إدارة تعليم جدة بياناً يكشف تفاصيل الواقعة ومُلابساتها.

وشهدت المدارس السعودية خلال الفترة القصيرة الماضية عدداً من الحوادث المؤسفة، ففي الأسبوع الماضي لقي طالبٌ بالمرحلة المتوسطة بمحافظة بلقرن، مصرعه عقب تعرُّضه لإصابة في رأسه؛ في أثناء حصة التربية البدنية، وسقوط عارضة المرمى عليه.

والشهر الماضي، أيضا لقي طالبٌ مصرعه طعناً بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

وقبلها بشهرين تابع الرأي العام قضية وفاة التلميذ معتز؛ طالب الابتدائي بالرياض، خنقاً على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله لوجه الله.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، شهدت جدة واقعة مشابهة عندما تُوفي طالب المتوسطة حسين عسيري؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

جدة طالب وفاة طالب نشاط تسابق بين الطلاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طالب جديد بجدة ينضم إلى قائمة وفيات المدارس.. سقط مغشياً عليه في الساحة بعد سباق جري
سبق

علمت "سبق"، من مصادرها، أن طالباً بمتوسطة الأمير فيصل بن فهد بجدة تُوفي، صباح اليوم، في ساحة المدرسة، وسط أنباء توضح أن الوفاة طبيعية.

تفصيلاً، شهدت المدرسة، صباح اليوم، نشاط تسابق بين الطلاب، وكان من ضمن المشاركين الطالب المتوفى، وقبل نهاية السباق، سقط مغشياً عليه، وبعد استدعاء الهلال الأحمر تبيّن أن الطالب فارق الحياة.. وينتظر أن تصدر إدارة تعليم جدة بياناً يكشف تفاصيل الواقعة ومُلابساتها.

وشهدت المدارس السعودية خلال الفترة القصيرة الماضية عدداً من الحوادث المؤسفة، ففي الأسبوع الماضي لقي طالبٌ بالمرحلة المتوسطة بمحافظة بلقرن، مصرعه عقب تعرُّضه لإصابة في رأسه؛ في أثناء حصة التربية البدنية، وسقوط عارضة المرمى عليه.

والشهر الماضي، أيضا لقي طالبٌ مصرعه طعناً بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

وقبلها بشهرين تابع الرأي العام قضية وفاة التلميذ معتز؛ طالب الابتدائي بالرياض، خنقاً على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله لوجه الله.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، شهدت جدة واقعة مشابهة عندما تُوفي طالب المتوسطة حسين عسيري؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
12:23 PM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
12:50 PM

طالب جديد بجدة ينضم إلى قائمة وفيات المدارس.. سقط مغشياً عليه في الساحة بعد سباق جري

إدارة المدرسة استدعت الهلال الأحمر وتبيّن أنه فارق الحياة وبيان مرتقب من إدارة التعليم

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
14
10,513

علمت "سبق"، من مصادرها، أن طالباً بمتوسطة الأمير فيصل بن فهد بجدة تُوفي، صباح اليوم، في ساحة المدرسة، وسط أنباء توضح أن الوفاة طبيعية.

تفصيلاً، شهدت المدرسة، صباح اليوم، نشاط تسابق بين الطلاب، وكان من ضمن المشاركين الطالب المتوفى، وقبل نهاية السباق، سقط مغشياً عليه، وبعد استدعاء الهلال الأحمر تبيّن أن الطالب فارق الحياة.. وينتظر أن تصدر إدارة تعليم جدة بياناً يكشف تفاصيل الواقعة ومُلابساتها.

وشهدت المدارس السعودية خلال الفترة القصيرة الماضية عدداً من الحوادث المؤسفة، ففي الأسبوع الماضي لقي طالبٌ بالمرحلة المتوسطة بمحافظة بلقرن، مصرعه عقب تعرُّضه لإصابة في رأسه؛ في أثناء حصة التربية البدنية، وسقوط عارضة المرمى عليه.

والشهر الماضي، أيضا لقي طالبٌ مصرعه طعناً بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

وقبلها بشهرين تابع الرأي العام قضية وفاة التلميذ معتز؛ طالب الابتدائي بالرياض، خنقاً على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله لوجه الله.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، شهدت جدة واقعة مشابهة عندما تُوفي طالب المتوسطة حسين عسيري؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

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