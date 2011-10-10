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الفرج يغيب عن لقاء الأخضر وسنغافورة ..وآل بليهي يشارك بالتدريبات

اختتم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداتهم لمواجهة سنغافورة غدًا الخميس بحصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

بدأت الحصة بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية، قبل أن يقسم المدرب اللاعبين لمجموعتين، كل مجموعة أدت تدريباتها على جزء من مساحة الملعب.


وواصل لاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه التأهيلية وبرنامجه العلاجي، فيما شارك المدافع علي آل بليهي في التدريبات الجماعية بعد انتظامه في المعسكر.

القصيم المنتخب السعودي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية رينارد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفرج يغيب عن لقاء الأخضر وسنغافورة ..وآل بليهي يشارك بالتدريبات
سبق

اختتم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداتهم لمواجهة سنغافورة غدًا الخميس بحصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

بدأت الحصة بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية، قبل أن يقسم المدرب اللاعبين لمجموعتين، كل مجموعة أدت تدريباتها على جزء من مساحة الملعب.


وواصل لاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه التأهيلية وبرنامجه العلاجي، فيما شارك المدافع علي آل بليهي في التدريبات الجماعية بعد انتظامه في المعسكر.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
10:54 PM

الفرج يغيب عن لقاء الأخضر وسنغافورة ..وآل بليهي يشارك بالتدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداتهم لمواجهة سنغافورة غدًا الخميس بحصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

بدأت الحصة بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية، قبل أن يقسم المدرب اللاعبين لمجموعتين، كل مجموعة أدت تدريباتها على جزء من مساحة الملعب.


وواصل لاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه التأهيلية وبرنامجه العلاجي، فيما شارك المدافع علي آل بليهي في التدريبات الجماعية بعد انتظامه في المعسكر.

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