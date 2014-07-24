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"الوطني للأرصاد": أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عسير حتى الثامنة مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية والبرد وجريان السيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عسير حتى الثامنة مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
12:05 PM

"الوطني للأرصاد": أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عسير حتى الثامنة مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية والبرد وجريان السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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