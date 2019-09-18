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مهرجان ولي العهد يدعم المبادرات التطوعية والاجتماعية بالطائف

منح 25 طالباً من كلية الإعلام فرصة التدريب العملي

شهدت النسخة الثانية من مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف على مدار شهر ونصف الشهر, تنظيم الاتحاد السعودي للهجن 5 مبادرات اجتماعية نوعية بهدف تحويل المهرجان إلى مناسبة أكثر شمولية.
وشملت هذه المبادرات منح 25 طالباً من كلية الإعلام في جامعة الطائف فرصة التدريب العملي عبر المشاركة في التغطية الإعلامية للمهرجان مما سهم في صقل مواهبهم الصحفية، ومبادرة إعادة إحياء حديقة الملك فيصل وتحويلها إلى منتزه عالمي حيث احتضنت 20 فعالية متنوعة خلال المهرجان.
وحظي العنصر النسائي باهتمام خاص من خلال مبادرة "قيّل عندنا" التي عرضت تجارب وأفكار سيدات ورواد الأعمال في جناح مستقل بقرية الهجن، فيما جذبت مبادرة "فرحة طفل" آلاف الأطفال ببرامج متعددة تزامنت مع عودة المدارس، إضافة إلى مبادرة ترفيهية لنزلاء دار الشؤون الاجتماعية لكبار السن.
بدوره أكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، أن هذه المبادرات تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمهرجان تجاه مختلف فئات وشرائح المجتمع، خاصة مع تنوعها حيث لم تقتصر على الجانب الرياضي مما أسهم في إقبال كبير على تلك المبادرات طوال أيام المهرجان انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

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مهرجان ولي العهد يدعم المبادرات التطوعية والاجتماعية بالطائف
سبق

شهدت النسخة الثانية من مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف على مدار شهر ونصف الشهر, تنظيم الاتحاد السعودي للهجن 5 مبادرات اجتماعية نوعية بهدف تحويل المهرجان إلى مناسبة أكثر شمولية.
وشملت هذه المبادرات منح 25 طالباً من كلية الإعلام في جامعة الطائف فرصة التدريب العملي عبر المشاركة في التغطية الإعلامية للمهرجان مما سهم في صقل مواهبهم الصحفية، ومبادرة إعادة إحياء حديقة الملك فيصل وتحويلها إلى منتزه عالمي حيث احتضنت 20 فعالية متنوعة خلال المهرجان.
وحظي العنصر النسائي باهتمام خاص من خلال مبادرة "قيّل عندنا" التي عرضت تجارب وأفكار سيدات ورواد الأعمال في جناح مستقل بقرية الهجن، فيما جذبت مبادرة "فرحة طفل" آلاف الأطفال ببرامج متعددة تزامنت مع عودة المدارس، إضافة إلى مبادرة ترفيهية لنزلاء دار الشؤون الاجتماعية لكبار السن.
بدوره أكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، أن هذه المبادرات تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمهرجان تجاه مختلف فئات وشرائح المجتمع، خاصة مع تنوعها حيث لم تقتصر على الجانب الرياضي مما أسهم في إقبال كبير على تلك المبادرات طوال أيام المهرجان انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
07:28 PM

مهرجان ولي العهد يدعم المبادرات التطوعية والاجتماعية بالطائف

منح 25 طالباً من كلية الإعلام فرصة التدريب العملي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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شهدت النسخة الثانية من مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف على مدار شهر ونصف الشهر, تنظيم الاتحاد السعودي للهجن 5 مبادرات اجتماعية نوعية بهدف تحويل المهرجان إلى مناسبة أكثر شمولية.
وشملت هذه المبادرات منح 25 طالباً من كلية الإعلام في جامعة الطائف فرصة التدريب العملي عبر المشاركة في التغطية الإعلامية للمهرجان مما سهم في صقل مواهبهم الصحفية، ومبادرة إعادة إحياء حديقة الملك فيصل وتحويلها إلى منتزه عالمي حيث احتضنت 20 فعالية متنوعة خلال المهرجان.
وحظي العنصر النسائي باهتمام خاص من خلال مبادرة "قيّل عندنا" التي عرضت تجارب وأفكار سيدات ورواد الأعمال في جناح مستقل بقرية الهجن، فيما جذبت مبادرة "فرحة طفل" آلاف الأطفال ببرامج متعددة تزامنت مع عودة المدارس، إضافة إلى مبادرة ترفيهية لنزلاء دار الشؤون الاجتماعية لكبار السن.
بدوره أكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، أن هذه المبادرات تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمهرجان تجاه مختلف فئات وشرائح المجتمع، خاصة مع تنوعها حيث لم تقتصر على الجانب الرياضي مما أسهم في إقبال كبير على تلك المبادرات طوال أيام المهرجان انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

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