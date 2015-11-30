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"أوبك+" تفشل في التوافق حول مستويات الإنتاج لعام 2021

بعض أعضاء لجنة المراقبة لم يوافقوا على ضرورة تأجيل تخفيف القيود

انتهت المشاورات للجنة المراقبة الوزارية في مجموعة "أوبك+" مساء 29 نوفمبر دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستوى إنتاج النفط الذي يجب اقتراحه خلال الأشهر الأولى من 2021م، وفق "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، قال مصدر في "أوبك+" لمراسل وكالة "تاس": "انتهى اللقاء غير الرسمي للجنة المراقبة بدون توافق. يجب مواصلة المشاورات والمباحثات".

قبل ذلك ذكرت "بلومبرغ" أن بعض أعضاء لجنة المراقبة لم يوافقوا على ضرورة تأجيل تخفيف القيود من يناير 2021 إلى تاريخ لاحق.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام.

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من "أوبك+" قد قالت لوكالة "رويترز" إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين، بمن فيهم روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أوبك+" تفشل في التوافق حول مستويات الإنتاج لعام 2021
سبق

انتهت المشاورات للجنة المراقبة الوزارية في مجموعة "أوبك+" مساء 29 نوفمبر دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستوى إنتاج النفط الذي يجب اقتراحه خلال الأشهر الأولى من 2021م، وفق "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، قال مصدر في "أوبك+" لمراسل وكالة "تاس": "انتهى اللقاء غير الرسمي للجنة المراقبة بدون توافق. يجب مواصلة المشاورات والمباحثات".

قبل ذلك ذكرت "بلومبرغ" أن بعض أعضاء لجنة المراقبة لم يوافقوا على ضرورة تأجيل تخفيف القيود من يناير 2021 إلى تاريخ لاحق.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام.

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من "أوبك+" قد قالت لوكالة "رويترز" إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين، بمن فيهم روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:56 AM

"أوبك+" تفشل في التوافق حول مستويات الإنتاج لعام 2021

بعض أعضاء لجنة المراقبة لم يوافقوا على ضرورة تأجيل تخفيف القيود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتهت المشاورات للجنة المراقبة الوزارية في مجموعة "أوبك+" مساء 29 نوفمبر دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستوى إنتاج النفط الذي يجب اقتراحه خلال الأشهر الأولى من 2021م، وفق "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، قال مصدر في "أوبك+" لمراسل وكالة "تاس": "انتهى اللقاء غير الرسمي للجنة المراقبة بدون توافق. يجب مواصلة المشاورات والمباحثات".

قبل ذلك ذكرت "بلومبرغ" أن بعض أعضاء لجنة المراقبة لم يوافقوا على ضرورة تأجيل تخفيف القيود من يناير 2021 إلى تاريخ لاحق.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام.

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من "أوبك+" قد قالت لوكالة "رويترز" إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين، بمن فيهم روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل.

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