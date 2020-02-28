بيلاروسيا وليتوانيا ونيوزيلندا تعلن تسجيل أولى إصابات مؤكّدة بـ "كورونا"

3 حالات .. اثنان قادمان من إيران وامرأة من إيطاليا

أكّدت نيوزيلندا، اليوم، تسجيل أولى حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وقال وزير الصحة في نيوزيلندا ديفيد كلارك؛ في بيان، إن المريض، في الستينيات من العمر، وصل إلى نيوزيلندا قادماً من إيران يوم الأربعاء، ويخضع حالياً للعلاج في مستشفى أوكلاند.

وأعلن كلارك؛ إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا تتضمن فرض قيود مؤقتة على السفر من إيران، وقرار بعدم السماح بأيّ إعفاءات للطلبة القادمين من الصين بدخول البلاد، إضافة إلى تعزيز المراقبة الصحية في المطارات الدولية.

من ناحية أخرى، أعلنت بيلاروسيا، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة البيلاروسية، أن المصاب طالب قادم من إيران، وأظهرت نتائج التحاليل إيجابية إصابته بالفيروس، وفقاً لوكالة أنباء تاس الروسية.

من جهتها، أعلنت حكومة ليتوانيا، اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أرضها لدى امرأة عائدة من إيطاليا.

وقال نائب وزير الصحة ألغيرداس سيسيلغيس؛ في بيان، إنه تمّ عزل المرأة البالغة من العمر 39 عاماً، والعائدة من فيرونا، في مستشفى في سياولياي في شمال البلد، وهي تعاني أعراضاً خفيفة.

وأضاف "إننا نرصد كل الوسائل الممكنة للتعرف إلى الذين كانوا على اتصال بالشخص المصاب لاتخاذ تدابير وقائية".