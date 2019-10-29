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100 فرصة وظيفية في قطاع السياحة والضيافة بملتقى المخواة

لتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص

نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة أمس، ملتقى "التوظيف" بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة فرع الباحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة ماشي بن محمد العمري، أن الملتقى تَضَمّن 100 فرصة وظيفية في قطاع السياحة والضيافة؛ حيث تم استقبال أكثر من 60 متقدمًا للوظائف التأهيلية والتدريبية في المركز الرئيسي للغرفة خلال اليوم الأول من الملتقى.

وأكد "العمري" أن الوظائف تأتي نتيجة لجهود "غرفة المخواة" المتواصلة لتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص، ودورها في توفير التوافقية بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل، في سبيل زيادة ودعم التوطين؛ مشيدًا على الرغبة الجادة لقطاع الأعمال وإيمانهم بأهمية إشراك الشباب السعودي من الجنسين في تنمية منشآتهم كجزء رئيسي من التنمية الوطنية.

الغرفة التجارية المخواة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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100 فرصة وظيفية في قطاع السياحة والضيافة بملتقى المخواة
سبق

نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة أمس، ملتقى "التوظيف" بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة فرع الباحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة ماشي بن محمد العمري، أن الملتقى تَضَمّن 100 فرصة وظيفية في قطاع السياحة والضيافة؛ حيث تم استقبال أكثر من 60 متقدمًا للوظائف التأهيلية والتدريبية في المركز الرئيسي للغرفة خلال اليوم الأول من الملتقى.

وأكد "العمري" أن الوظائف تأتي نتيجة لجهود "غرفة المخواة" المتواصلة لتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص، ودورها في توفير التوافقية بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل، في سبيل زيادة ودعم التوطين؛ مشيدًا على الرغبة الجادة لقطاع الأعمال وإيمانهم بأهمية إشراك الشباب السعودي من الجنسين في تنمية منشآتهم كجزء رئيسي من التنمية الوطنية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
10:42 AM

100 فرصة وظيفية في قطاع السياحة والضيافة بملتقى المخواة

لتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة أمس، ملتقى "التوظيف" بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة فرع الباحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة ماشي بن محمد العمري، أن الملتقى تَضَمّن 100 فرصة وظيفية في قطاع السياحة والضيافة؛ حيث تم استقبال أكثر من 60 متقدمًا للوظائف التأهيلية والتدريبية في المركز الرئيسي للغرفة خلال اليوم الأول من الملتقى.

وأكد "العمري" أن الوظائف تأتي نتيجة لجهود "غرفة المخواة" المتواصلة لتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص، ودورها في توفير التوافقية بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل، في سبيل زيادة ودعم التوطين؛ مشيدًا على الرغبة الجادة لقطاع الأعمال وإيمانهم بأهمية إشراك الشباب السعودي من الجنسين في تنمية منشآتهم كجزء رئيسي من التنمية الوطنية.

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