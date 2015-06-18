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"الصحة" تمدد فترة إعلان وظائف طبيب الأسنان للثلاثاء القادم

أعلنت عن توفر 512 وظيفة للرجال والنساء

مددت وزارة الصحة إعلان فترة وظائف طبيب مقيم الأسنان حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٦/.٢٥

وكانت قد أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

وكانت الوزارة قد دعت من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/.

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"الصحة" تمدد فترة إعلان وظائف طبيب الأسنان للثلاثاء القادم
سبق

مددت وزارة الصحة إعلان فترة وظائف طبيب مقيم الأسنان حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٦/.٢٥

وكانت قد أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

وكانت الوزارة قد دعت من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
03:53 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
05:19 PM

"الصحة" تمدد فترة إعلان وظائف طبيب الأسنان للثلاثاء القادم

أعلنت عن توفر 512 وظيفة للرجال والنساء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,618

مددت وزارة الصحة إعلان فترة وظائف طبيب مقيم الأسنان حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٦/.٢٥

وكانت قد أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

وكانت الوزارة قد دعت من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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31,734
29 مليار ..

29 مليار ..

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