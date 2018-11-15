"شرطة الشرقية": القبض على مواطن وشقيقه سرقا محل تموينات غذائية بالدمام

قالت: جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر, بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة محل تموينات غذائية بمدينة الدمام وسلب عامل المحل تحت تهديد السلاح الأبيض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب جريمته بمشاركة أخيه -مواطن عشريني- حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.