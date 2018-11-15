النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة الشرقية": القبض على مواطن وشقيقه سرقا محل تموينات غذائية بالدمام

قالت: جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر, بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة محل تموينات غذائية بمدينة الدمام وسلب عامل المحل تحت تهديد السلاح الأبيض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب جريمته بمشاركة أخيه -مواطن عشريني- حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.

شرطة الشرقية الأمن العام شرطة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرطة الشرقية": القبض على مواطن وشقيقه سرقا محل تموينات غذائية بالدمام
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر, بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة محل تموينات غذائية بمدينة الدمام وسلب عامل المحل تحت تهديد السلاح الأبيض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب جريمته بمشاركة أخيه -مواطن عشريني- حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
10:24 PM

"شرطة الشرقية": القبض على مواطن وشقيقه سرقا محل تموينات غذائية بالدمام

قالت: جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
3
2,513

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر, بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة محل تموينات غذائية بمدينة الدمام وسلب عامل المحل تحت تهديد السلاح الأبيض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب جريمته بمشاركة أخيه -مواطن عشريني- حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,388
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,288
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,949

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة