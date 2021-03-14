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"تعليم تبوك" يواصل برنامجه التدريبي "ساعة إثراء عن بُعد"

يهدف إلى تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية لتجويد العمل

يواصل تعليم منطقة تبوك برنامجه التدريبي "ساعة إثراء عن بُعد"، والذي تنفذه وحدتا تطوير المدارس بنين- بنات وتندرج تحت برنامج تمكين في الخطة التشغيلية للوحدتين، ويهدف إلى تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية.

ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، قادة المدارس للعمل مع منسوبيهم بالمدرسة بروح الفريق وتجويد العمل، وبحث سبل الارتقاء بالعمل الإداري؛ مؤملًا من قادة المدارس الحرص على التطوير والتجديد وتحفيز العاملين نحو الأفضل وتبني المبادرات التطويرية ورعايتها والعمل على متابعتها بما يحقق أهداف الإدارة واستراتيجياتها، وخططها لتطوير العمل وتحسين سلوكياته وممارساته.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بنين الدكتور سعود العطوي أن "ساعة إثراء" تنفذ مساء يوم الأحد من كل أسبوع، وتتناول في كل مرة موضوعًا يسلط الضوء من خلالها على إضاءات ولمحات عن الموضوع المستهدف لتكون حافزًا للبحث والاستزادة؛ مؤكدًا حرص إدارتيْ وحدتي تطوير المدارس على رفع كفاءة شاغلي الوظائف التعليمية، وتمهيرهم للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم على الوجه الأكمل والارتقاء بالعمل الإداري والتربوي بالمدارس والنهوض بها.

من جهتها بيّنت مديرة إدارة وحدة تطوير المدارس- بنات "أميرة مبارك"، أن أولى الحلقات التي قدّمتها مشرفة القيادة المدرسية بالوحدة صباح الشامان، تناولت موضوع المعايير المهنية لقادة المدارس؛ لافتة إلى أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس والمحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال نظافة المدارس والبيئة التعليمية والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها بتعاون المجتمع المدرسي وفق توجهات وزارة التعليم في هذا الشأن.

تعليم منطقة تبوك

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"تعليم تبوك" يواصل برنامجه التدريبي "ساعة إثراء عن بُعد"
سبق

يواصل تعليم منطقة تبوك برنامجه التدريبي "ساعة إثراء عن بُعد"، والذي تنفذه وحدتا تطوير المدارس بنين- بنات وتندرج تحت برنامج تمكين في الخطة التشغيلية للوحدتين، ويهدف إلى تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية.

ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، قادة المدارس للعمل مع منسوبيهم بالمدرسة بروح الفريق وتجويد العمل، وبحث سبل الارتقاء بالعمل الإداري؛ مؤملًا من قادة المدارس الحرص على التطوير والتجديد وتحفيز العاملين نحو الأفضل وتبني المبادرات التطويرية ورعايتها والعمل على متابعتها بما يحقق أهداف الإدارة واستراتيجياتها، وخططها لتطوير العمل وتحسين سلوكياته وممارساته.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بنين الدكتور سعود العطوي أن "ساعة إثراء" تنفذ مساء يوم الأحد من كل أسبوع، وتتناول في كل مرة موضوعًا يسلط الضوء من خلالها على إضاءات ولمحات عن الموضوع المستهدف لتكون حافزًا للبحث والاستزادة؛ مؤكدًا حرص إدارتيْ وحدتي تطوير المدارس على رفع كفاءة شاغلي الوظائف التعليمية، وتمهيرهم للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم على الوجه الأكمل والارتقاء بالعمل الإداري والتربوي بالمدارس والنهوض بها.

من جهتها بيّنت مديرة إدارة وحدة تطوير المدارس- بنات "أميرة مبارك"، أن أولى الحلقات التي قدّمتها مشرفة القيادة المدرسية بالوحدة صباح الشامان، تناولت موضوع المعايير المهنية لقادة المدارس؛ لافتة إلى أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس والمحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال نظافة المدارس والبيئة التعليمية والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها بتعاون المجتمع المدرسي وفق توجهات وزارة التعليم في هذا الشأن.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
02:15 PM

"تعليم تبوك" يواصل برنامجه التدريبي "ساعة إثراء عن بُعد"

يهدف إلى تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية لتجويد العمل

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نواف الغضوري - تبوك
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يواصل تعليم منطقة تبوك برنامجه التدريبي "ساعة إثراء عن بُعد"، والذي تنفذه وحدتا تطوير المدارس بنين- بنات وتندرج تحت برنامج تمكين في الخطة التشغيلية للوحدتين، ويهدف إلى تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية.

ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، قادة المدارس للعمل مع منسوبيهم بالمدرسة بروح الفريق وتجويد العمل، وبحث سبل الارتقاء بالعمل الإداري؛ مؤملًا من قادة المدارس الحرص على التطوير والتجديد وتحفيز العاملين نحو الأفضل وتبني المبادرات التطويرية ورعايتها والعمل على متابعتها بما يحقق أهداف الإدارة واستراتيجياتها، وخططها لتطوير العمل وتحسين سلوكياته وممارساته.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بنين الدكتور سعود العطوي أن "ساعة إثراء" تنفذ مساء يوم الأحد من كل أسبوع، وتتناول في كل مرة موضوعًا يسلط الضوء من خلالها على إضاءات ولمحات عن الموضوع المستهدف لتكون حافزًا للبحث والاستزادة؛ مؤكدًا حرص إدارتيْ وحدتي تطوير المدارس على رفع كفاءة شاغلي الوظائف التعليمية، وتمهيرهم للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم على الوجه الأكمل والارتقاء بالعمل الإداري والتربوي بالمدارس والنهوض بها.

من جهتها بيّنت مديرة إدارة وحدة تطوير المدارس- بنات "أميرة مبارك"، أن أولى الحلقات التي قدّمتها مشرفة القيادة المدرسية بالوحدة صباح الشامان، تناولت موضوع المعايير المهنية لقادة المدارس؛ لافتة إلى أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس والمحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال نظافة المدارس والبيئة التعليمية والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها بتعاون المجتمع المدرسي وفق توجهات وزارة التعليم في هذا الشأن.

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