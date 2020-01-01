بخطأين من دفاع الاتحاد.. الفتح يتأهل لربع نهائي كأس الملك

تأهل فريق الفتح إلى دور ربع النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الاتحاد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

أنهى الفريقان زمن شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وابتدأ الاتحاد بالتسجيل عن طريق اللاعب كريم الأحمدي عند الدقيقة 13 بعد متابعته لكرة ارتدت من القائم ليسكنها الشباك.

وبعد الهدف بدقيقتين وتحديداً عند الدقيقة 15 عادل ميتشيل النتيجة للفتح بعد تسديده لكرة ارتطمت في الدفاع واستقرت داخل المرمى.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين وغابت الفرص الحقيقية على كلا المرميين عدا هجمة خطرة للفتح عند الدقيقة 79 تصدى لها حارس الاتحاد جروهي بنجاح.

وعند الدقيقة 88 أحرز حمدان الشمراني هدفاً ثانياً في مرماه بالخطأ محققاً هدفاً ثانياً للفتح والذي عبر من خلاله إلى دور ربع النهائي.